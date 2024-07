Adolescente de 15 anos morre após colisão entre carro e motocicleta 

Um adolescente de 15 anos morreu na tarde deste domingo (21), após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro de passeio, na Rodovia SE-290, Povoado Poxica, no município de Itabaianinha.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que a motocicleta seguia no sentido Tobias Barreto/Itabaianinha quando colidiu de frente com o carro, que transitava no sentido contrário.

Devido a gravidade dos ferimentos, o jovem que pilotava a moto morreu no local. Já o condutor do carro, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital.

Foto BPRv