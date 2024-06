Adolescentes e jovens aprendizes participam do I Ciclo de Palestras no MPT

Evento foi realizado em parceria com o FEPETI-SE e a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), em parceria com o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente (FEPETI-SE) e a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SEETEM), realizou o I Ciclo de Palestras para adolescentes e jovens aprendizes. O evento é parte das ações da campanha #Chegadetrabalhoinfantil em Sergipe, que tem como tema este ano “O trabalho infantil que ninguém vê”.

O encontro aconteceu na última sexta-feira (14). o De acordo com o procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil (Coordinfância), Raymundo Ribeiro, a aprendizagem profissional é fundamental no processo de combate e erradicação do trabalho infantil. “A partir dos 14 anos, o adolescente já pode ter acesso à profissionalização, com carteira assinada e proteção social, por meio do contrato de aprendizagem. Precisamos profissionalizar esses adolescentes e jovens através do contrato de aprendizagem, para que eles possam garantir um futuro decente”, explicou.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, disse que o objetivo é criar ainda mais oportunidades para esses jovens, auxiliando na construção da carreira e nas escolhas que farão na vida. “A aprendizagem profissional é um dos caminhos para garantir a formação, segurança e proteção da infância e adolescência”, afirmou o secretário.

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, representantes do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e a advogada e coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FEPETI-SE), Verônica Passos, também participaram do evento. Na ocasião, cerca de 100 adolescentes e jovens aprendizes de diversos programas de aprendizagem do estado, na capital e interior, tiveram a oportunidade de dialogar com as autoridades da teia protetiva da criança e do adolescente e assistir a palestras.

A advogada Nara Rebouças foi a primeira palestrante e destacou a importância da ética. Ela deu orientações para os Aprendizes sobre as relações interpessoais e o comportamento no ambiente de aprendizagem. “Ética precisa estar sempre em primeiro lugar. Precisamos admitir nossa responsabilidade diante das situações. É o que as empresas esperam”, comentou.

A secretária executiva da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação do Estado, Melina Tavares, falou aos aprendizes sobre a importância de adotar atitudes positivas. “Metas são elaboradas para serem atingidas. Precisamos quebrar ciclos e padrões, desenvolver a liderança, construir pontes e tomar decisões acertadas”, pontuou.

Outro tema abordado durante o evento foi a preparação para uma entrevista de emprego. A gestora de pessoas Taty Silva apresentou aos aprendizes como deve ser preparado o currículo. Tem gente que acha que o melhor currículo deve ter muitas páginas, mas não é verdade. É preciso colocar as informações de forma objetiva para os recrutadores”, explicou.

O diácono Rômulo Canuto encerrou a manhã de palestras com uma mensagem de incentivo para os jovens. Ele destacou o avanço acelerado das tecnologias. “Nós estamos passando por uma revolução, com o avanço tecnológico e a inteligência artificial. Tudo vai ser diferente: a educação, a saúde, a advocacia. Está na mão da juventude encarar essa transformação”, destacou.

Thaisa Rafaela Nascimento tem 19 anos e é jovem aprendiz do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Ela falou sobre a importância da aprendizagem profissional. “Ser jovem aprendiz é uma ótima oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Acho que todos os jovens deveriam começar pelo programa, porque aprendemos sobre muitas áreas”, contou. Outras edições do Ciclo de Palestras devem ser realizadas nos próximos meses, ampliando o contato e vivência com outras instituições para os adolescentes e jovens em Sergipe.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha