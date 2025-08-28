ADPESE lança Campanha Nacional “JUSTIÇA CLIMÁTICA É JUSTIÇA SOCIAL: Defensoria Pública por um Brasil mais sustentável, justo e igualitário” em Aracaju

Evento ocorrerá em parceria com a Energisa e a Iguá Sergipe, no dia 4 de setembro, na Rua Contorno, nº 03, no bairro Porto Dantas

A Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe (ADPESE), em parceria com a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), promove na próxima quinta-feira, 4 de setembro, o lançamento da Campanha Nacional “JUSTIÇA CLIMÁTICA É JUSTIÇA SOCIAL: Defensoria Pública por um Brasil mais sustentável, justo e igualitário”. O evento vai ocorrer na Praça do Residencial no bairro Porto Dantas, durante evento promovido pela Energisa, parceiro dessa iniciativa, juntamente com a Iguá Sergipe.

A campanha “JUSTIÇA CLIMÁTICA É JUSTIÇA SOCIAL” foi criada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), juntamente com as Associações Estaduais e o Distrito Federal, que se unem dado ao esforço de proteger quem mais sofre com os impactos da tripla crise planetária – que engloba as crises climática, da poluição e da perda de biodiversidade.

O principal objetivo da campanha é destacar o papel estratégico da Defensoria Pública na promoção do acesso à justiça, com foco no combate às desigualdades sociais e ambientais. Entre suas principais frentes de atuação estão a prevenção, educação em direitos, orientação jurídica, propositura de ações judiciais e coletivas, atuação extrajudicial e emergencial diante de desastres.

“Quando falamos em justiça climática, falamos em vidas. São as comunidades mais vulneráveis que sentem primeiro e de forma mais dura os efeitos das secas, enchentes, incêndios e ondas de calor. Com a campanha Justiça Climática é Justiça Social, reforçamos que enfrentar a crise climática é também garantir dignidade e direitos para todas as pessoas”, enfatiza o presidente da ADPESE, Gerson Aragão.

Programação oficial do lançamento em Aracaju

A Campanha Nacional “JUSTIÇA CLIMÁTICA É JUSTIÇA SOCIAL: Defensoria Pública por um Brasil mais sustentável, justo e igualitário” será lançada no dia 4 de setembro, às 18h, na Rua Contorno, nº 03 (próximo à pista de skate), conjunto José Eduardo Dutra, bairro Porto Dantas, em Aracaju/SE. A iniciativa acontece em parceria com a Energisa e a Iguá, que vão realizar diversas ações com a comunidade, dentro do Programa Social das duas empresas. O objetivo é oferecer oportunidade para as pessoas aprenderem a economizar e contribuir com um futuro mais sustentável.

Na ocasião, a ADPESE distribuirá as cartilhas da campanha, criada com o objetivo de promover a educação em direitos e ressaltar a atuação de defensoras e defensores públicos no combate às desigualdades sociais e ambientais, garantindo que pessoas em situação de pobreza, mulheres, crianças, pessoas negras, indígenas, comunidades tradicionais, imigrantes, pessoas com deficiência e outros grupos historicamente marginalizados, tenham suas vozes e direitos respeitados nas políticas ambientais e climáticas.

Além disso, verificando as necessidades da comunidade, a Associação vai contribuir para implantação de uma Farmácia Viva – composta por plantas medicinais – a fim de inibir o descarte de lixo em terrenos que estavam sem uso.

Antes do lançamento oficial da campanha, pela tarde, ocorrerão diversas atividades, como a disponibilização de óculos de realidade virtual da Iguá, como ferramenta de educação ambiental e o cadastro da Tarifa Social de água.

Já a Energisa, promoverá uma peça teatral na área externa do caminhão, com distribuição de pipoca e algodão doce. Além disso, fará um sorteio para troca de 60 ventiladores usados por ventiladores novos e mais eficientes, para clientes cadastrados na Tarifa Social de energia elétrica. Também, de 1º a 3 de setembro, promoverá palestras sobre uso seguro e eficiente de energia elétrica para escolas na comunidade; fará o cadastro na Tarifa Social; troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED (até 6 por cliente); e promoverá o cinema a partir das 18h de quarta-feira.

“O caminhão do Programa Eficiência Energética da Energisa estará no bairro Porto Dantas levando vários serviços. A população e escolas podem visitar o caminhão para participar de palestras educativas com informações importantes sobre redução de consumo e riscos e perigos da rede elétrica. Além de realizar a troca de lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duráveis” afirma o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins. “O caminhão visita vários municípios sergipanos ao longo do ano, levando informações para a população sobre como consumir de energia de forma consciente, além de reforçar as orientações de segurança em relação à rede elétrica”, acrescenta.

“A Iguá Sergipe levará serviços de utilidade pública para a população do Porto Dantas tais como o cadastro na Tarifa Social, benefício que dá até 50% de desconto na conta de água para famílias que estejam em vulnerabilidade e adeptas aos critérios, e também uma ação lúdica com o óculos de realidade virtual. Através dessa iniciativa nosso time de Sustentabilidade fomenta a educação ambiental na comunidade. Deixo aqui o convite para que participem conosco!”, salienta Marcos Augusto, gerente de Clientes da Iguá Sergipe.

Por Osanilde Oliveira