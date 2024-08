AEROPORTO DE ARACAJU REGISTRA AUMENTO DE 10,06% NO FLUXO DE PASSAGEIROS EM JULHO, DIZ AENA BRASIL

Sergipe apresentou crescimento de 10,06% no número de embarques e desembarques no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria no mês de julho deste ano. O registro feito pela Aena Brasil, que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, é em comparação ao mesmo período de 2023. Entre os fatores para esse aumento, estão as inúmeras ações do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), para divulgar o destino Sergipe e os festejos juninos.

De acordo com a Aena Brasil, neste mês respectivo, 124.252 passageiros passaram pelo aeroporto. No mesmo período do ano passado, o número foi de 112.370 pessoas. Ressalte-se que, no acumulado de janeiro a julho de 2024, o Aeroporto Santa Maria registrou aumento de 6,7% com 715. 539 passageiros ante 670.431 em 2023, uma diferença positiva de 45.108 pessoas no período avaliado.

O diretor, Wanderson Silva, explica que a unidade aeroportuária de Aracaju permanece evoluindo com relação ao crescimento operacional, mais especificamente quanto ao número de passageiros. “No decorrer do ano, o aeroporto está trabalhando sempre na casa dos 6%, 7% de crescimento. Agora, com o fechamento do mês de julho, contabilizamos nesses sete meses de 2024 o equivalente a 715.539 passageiros. Para julho, foram mais de 124 mil passageiros, representando 10,6% de aumento com relação ao mesmo período de 2023”, reforça.

Um dos fatores que explicam a alta no fluxo de passageiros está a continuidade da Vila do Forró, em julho, fazendo parte dos festejos juninos 2024 na Orla da Atalaia. O aumento no número de passageiros é fruto das ações promocionais desenvolvidas pelo Governo do Estado para divulgar as festas juninas e o destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta que a participação de Sergipe nos eventos nacionais do setor turístico esses meses todos. “Participamos de várias feiras de turismo com o intuito de divulgar o que temos de melhor em Sergipe, priorizando o nosso São João, que é uns dos melhores do Nordeste”, disse. A Vila do Forró, com duração de 60 dias, nos meses de junho e julho, na opinião do gestor, foi puro sucesso, pois atraiu turistas de várias partes do Brasil e até do mundo, promovendo a cultura local e fortalecendo a economia sergipana.

Segundo a Decolar, empresa de viagens líder na América Latina, Aracaju estava entre as 20 cidades mais procuradas para as férias de julho deste ano. No ranking, a capital do ‘País do Forró’ ocupava a 15ª colocação. Inclusive, entre as ações para a promoção e a divulgação do destino Sergipe, estava o investimento feito pela Setur, em parceria com a ABIH/SE, junto à operadora Decolar, no valor de R$ 200 mil em mídia compartilhada. Foi um trabalho realizado durante meses.

Foto: Eduardo Freire/AENA