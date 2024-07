Aeroporto de Aracaju registra aumento de 10,75% de passageiros no São João deste ano, diz Aena Brasil

O mês de junho trouxe muitas boas notícias para o setor aéreo em Sergipe. A mais recente é que, este ano, houve um aumento significativo no número de passageiros nos dias de festa referentes a São João, entre 21 e 24 de junho (de sexta a domingo). O crescimento foi de 10,75%. A informação foi divulgada pela Aena Brasil, concessionária espanhola que administra o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria.

Nesse período, foi registrado o desembarque de 13.533 passageiros, 1.314 a mais do que o recorte semelhante em 2023, quando 12.219 passageiros desembarcaram no estado, entre os dias 22 e 25 de junho (de quinta a domingo). Segundo a Aena Brasil, os dados são provisórios, devendo ser confirmados em meados de julho, quando a movimentação consolidada do mês for divulgada.

O aumento de passageiros no período do São João é fruto das ações promocionais desenvolvidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). Foram inúmeras as atividades realizadas previamente para divulgar os festejos juninos e o destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil.

Só para citar alguns eventos, no final de março e início de abril, a Setur e a ABIH/SE participaram da campanha ‘São João do Nordeste é Azul’, de uma operadora de viagens, fazendo capacitações para agentes de viagens em Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Além disso, em abril, houve participação no 7º Encontro de Negócios NewIt, no dia 12 de abril, no Rio de Janeiro (RJ); na World Travel Market (WTM) Latin America, entre os dias 15 e 17, em São Paulo. Já em maio, nos dias 24 e 25, o estado esteve na BNT Mercosul 2024, em Balneário Camboriú (SC). E, em junho, houve participação de Sergipe no Fórum Nacional da Rede de Parcerias, entre os dias 4 e 6, em Brasília (DF), e no Festival das Cataratas, de 5 a 7, em Foz do Iguaçu (PR).

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que as ações implementadas, além de promoverem a cultura nordestina, também estimulam o interesse das pessoas de virem a Sergipe, aumentando, assim, o fluxo de passageiros durante o mês de junho. Para ele, isso contribui grandemente para o desenvolvimento do turismo no estado.

“Nossos festejos juninos são um patrimônio cultural que atrai turistas de todas as partes do Brasil e do mundo, promovendo a cultura local e fortalecendo nossa economia. O governador Fábio Mitidieri não poupou esforços para promover o ‘país do forró’ na Orla da Atalaia, com segurança, infraestrutura adequada e uma programação diversificada. Agora, estamos na expectativa de que os números de passageiros a desembarcarem no Aeroporto de Aracaju continuem a crescer neste mês de julho, impulsionados, também, pela temporada de férias”, considerou o secretário.

Boas-vindas

As atividades de divulgação do ‘país do forró’ incluíram também a recepção aos passageiros. Nos terminais de desembarque, houve apresentação de trio de forró pé de serra com casal de dançarinos vestidos em trajes juninos. Também houve degustação de comidas típicas, como bolos de milho, mugunzá, amendoim, entre outras delícias.

A equipe Setur distribuiu chapéus de palha e folderes com a programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró, promovidos pelo Governo do Estado na Orla da Atalaia até o dia 31 de julho. Tudo isso proporcionou entretenimento e uma amostra da cultura local, criando um ambiente festivo e acolhedor para os passageiros.

Foto: Arthuro Paganini