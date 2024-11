Aeroporto de Aracaju registra aumento de 17,8% no fluxo em outubro

Pelo décimo mês consecutivo, o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou mais um aumento no número de embarques e desembarques de passageiros. Nesta quarta-feira, 13, a Aena Brasil, empresa responsável por administrar a unidade aeroportuária na capital sergipana, divulgou que, em outubro, o crescimento foi de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Esse percentual é referente a 116.059 embarques e desembarques no mês dedicado às crianças em 2024 – destaque-se que foram 56.872 pessoas desembarcando na capital sergipana. Além disso, segundo a Aena, o Aeroporto de Aracaju contabilizou 1.243 voos em outubro, um acréscimo de 14,9% em comparação ao mesmo mês de 2023.

Já no acumulado de janeiro a outubro deste ano, 1.039.931 passageiros embarcaram e desembarcaram em Aracaju, um aumento de 7,6% comparado ao mesmo período do ano passado. O número de operações nesses dez meses também teve crescimento: foram 12.051 voos, ou seja, 23,1% a mais do que de janeiro a outubro de 2023.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que esses dados estatísticos tão positivos para o setor do turismo são resultado do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado na promoção do destino Sergipe. Ele cita, em especial, as ações planejadas e executadas pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), nos principais mercados emissivos de turistas, a exemplo de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Marcos Franco ressalta a participação de Sergipe nas mais importantes feiras e eventos voltados ao turismo em nível nacional com estandes diferenciados e modernos – a maioria projetada pelo Instituto Banese –, que têm se destacado nos eventos. “Em 2024, intensificamos as ações, participando de feiras como Abav, Avirrp e Festuris, entre outras. Capacitamos agentes de viagens sobre o destino Sergipe e ampliamos ações de mídia compartilhada com operadoras de viagens, a exemplo da Frt. Tudo isso para mostrar que Sergipe é um destino acolhedor, cheio de atrativos turísticos incríveis e diversos, como as nossas belas praias, o Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, os nossos festejos juninos e outras tantas manifestações culturais, além da nossa gastronomia”, enaltece o secretário.

Foto: Arthuro Paganini