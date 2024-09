Aeroporto de Aracaju registra aumento de 3,3% no fluxo de passageiros

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou crescimento de 3,3% no fluxo de passageiros em agosto deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O dado estatístico disponibilizado pela Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, mostra-se ainda mais positivo quando se leva em conta que o aumento ocorreu em um mês considerado de baixa temporada, por ter menor movimentação turística.

Isso demonstra principalmente que mesmo fora da alta temporada, Sergipe continua atraindo muitos turistas. É um reflexo da continuidade das ações de promoção do destino realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Dentre elas estão participações em eventos de turismo nos principais mercados emissivos do Brasil, e trabalhos de mídia compartilhada com as mais importantes operadoras de viagens em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE).

De acordo com os dados expostos no site da Aena, no mês de agosto 103.095 passageiros passaram pelo aeroporto. No mesmo período do ano passado, o número foi de 99.765 pessoas. Também houve aumento de 33,5% no número de operações (chegadas e partidas de voos), em um total de 1.308 em comparação a agosto do ano passado. No acumulado de 12 meses, a unidade aeroportuária registrou aumento de 6,3% no número de passageiros, o equivalente a 818.634.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que o aumento de 3,3% em agosto representa uma tendência positiva para o turismo sergipano, pois o estado é um destino turístico atrativo mesmo fora da alta temporada. “O aumento no número de voos, parcerias com o setor privado, e principalmente o trabalho contínuo de promoção de Sergipe como destino turístico durante todo o ano, contribuíram para esse resultado positivo. Estamos confiantes de que essa tendência de crescimento continue nos próximos meses”, enfatiza.

Ele também salienta que ao gerar um fluxo maior de turistas em território sergipano, há mais oportunidades de desenvolvimento do setor turístico, impulsionando a geração de empregos e renda para os sergipanos.

Foto: Max Carlos/Setur