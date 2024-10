AEROPORTO DE ARACAJU REGISTRA AUMENTO DE 5,5% NO FLUXO DE PASSAGEIROS EM SETEMBRO, DIZ AENA BRASIL

Setembro foi mais um mês de crescimento no número de embarques e desembarques no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. O aumento foi de 5,5%, segundo a Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana. Essa evolução é fruto da política contínua de promoção turística do destino Sergipe executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hoteis de Sergipe (ABIH/SE).

De acordo com a Aena Brasil, em setembro deste ano, 105.275 passageiros embarcaram e desembarcaram em Aracaju – o equivalente a um aumento de 5,5% em comparação ao mesmo período de 2023. Destaque para os 1.240 voos este ano, um aumento de 26,5% em comparação ao ano passado. Já no acumulado de janeiro a setembro de 2024, o aeroporto contabilizou um fluxo de 923.872 passageiros, registrando um crescimento de 20% se comparado com o acumulado de 2023.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, lembrou que o trabalho constante e intenso desenvolvido pela pasta para a atração e o desenvolvimento do fluxo turístico em Sergipe foi iniciado em janeiro de 2023. Com isso, em apenas em um ano e nove meses de gestão, chega-se a um ponto alto abrindo a alta temporada no estado.

“O aumento da demanda no nono mês de 2024, antecedendo a chegada do verão e das férias escolares, é um prenúncio bastante positivo de que, na alta temporada deste ano, o percentual seja maior do que na estação passada. Analisando de maneira otimista e realista, isso reflete como Sergipe está se destacando como um destino bem-procurado na prateleira do mercado de turismo”, avalia o secretário.

Foto: Arthuro Paganini