AEROPORTO DE ARACAJU TEM CRESCIMENTO DE 5,5% NO FLUXO DE PASSAGEIROS EM MAIO, DIZ AENA BRASIL

A capital sergipana registrou mais um aumento na movimentação de passageiros, através do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria.

De acordo com um levantamento da Aena Brasil, empresa administradora da unidade aracajuana, no mês de maio, houve um crescimento de 5,5% em comparação ao mesmo período do ano passado, significando que 91.946 passageiros passaram pelo aeroporto em maio deste ano, enquanto que no mesmo mês de 2023 o número foi de 87.185 pessoas.

No acumulado de janeiro a maio de 2024, o Aeroporto Santa Maria registra um aumento de 5,8%, com 497.247 passageiros, ante 469.925 em 2023, uma diferença positiva de 27.322 pessoas no período avaliado. A empresa detalha que, no mesmo período do ano passado foram 692 voos, enquanto que em 2024 serão 760 operações, resultando um aumento de 9,2%.

O secretário do Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, destaca que vários fatores contribuem para esse estímulo econômico e turístico, como o aumento da malha aérea da cidade, investimentos em eventos e ampla divulgação do destino. Segundo ele, a previsão é de forte movimentação de passageiros no aeroporto nos próximos meses, visto que, durante o período junino, está previsto um acréscimo de mais de 10 mil assentos.

“O Aeroporto Santa Maria foi reformado, está com mais capacidade de operação e conforto para receber passageiros do Brasil e do exterior. Somado a isso, desde o fim da pandemia da covid, a gestão municipal realizou um intenso trabalho de divulgação externa de Aracaju, inclusive na Europa, em Lisboa”, ressalta o gestor.

O secretário reforça ainda que, após o período junino, o movimento de passageiros no Santa Maria deve manter a tendência de crescimento consistente. De acordo com dados recentes divulgados pela plataforma Decolar, Aracaju está como o 15° destino mais procurado para as férias de julho.

“Assim que terminar nosso período junino, vem as férias de julho e estamos muito bem posicionados em procura. Depois, vem a entrada dos novos voos da Azul e da GOL e as grandes festas previstas para o segundo semestre, como o Pré-Caju, o Natal Iluminado, o Réveillon e variados eventos de média proporção. Ou seja, teremos meses muito promissores pela frente para o turismo em nossa cidade”, garante Jorge Fraga.

Azul

A Azul Linhas Aéreas colocou em operação, a partir de 12 de junho, até 26 de outubro, voos regulares conectando os melhores destinos juninos do país: Aracaju (SE), Recife (PE) e Campina Grande (PB), com desembarques e embarques todas as quartas-feiras e sábados no Aeroporto Santa Maria. A companhia também anunciou a retomada de sua rota ligando os aeroportos de Salvador (BA) e de Aracaju (SE). Os voos serão diários e estão programados para começar no dia 2 de agosto, proporcionando conexão direta entre as duas capitais nordestinas. A rota contará com voos diários decolando de Aracaju às 10h40 e pousando em Salvador às 11h40. Já no sentido inverso, a aeronave sai da capital baiana às 18h20, chegando na capital sergipana às 19h20.

GOL

A partir de 2 de julho, a GOL Linhas Aéreas colocará em operação voos cumprindo a rota Brasília (DF), Salvador (BA) e Aracaju(SE).

Foto: Ascom Setur