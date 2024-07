Agência da Energisa em Nossa Senhora do Socorro tem novo endereço

Clientes também podem acessar os serviços pelos canais digitais

A partir de segunda-feira, 15, a agência de atendimento da Energisa em Nossa Senhora do Socorro estará em novo endereço na rua Marcos Evangelista no Marcos Freire II, em frente ao posto Petrox. O horário de funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“O novo espaço oferece mais comodidade e conforto aos clientes que precisam ir até à agência. Mas aproveitamos para reforçar que os clientes também podem acessar os nossos serviços por meio os nossos canais digitais na hora e local que quiser, sem precisar sair de casa”, destaca Rosano.

A Energisa também disponibiliza os seus serviços por meio das plataformas digitais de atendimento ao cliente com atendimento 24 horas, todos os dias da semana. Os canais digitais são: energisa.com.br; www.gisa.energisa.com.br e Aplicativo Energisa On.

O aplicativo Energisa On foi o canal mais utilizado pelos clientes com mais de 45% dos acessos, seguido do site https://servicos.energisa.com.br e WhatsApp (Gisa) Os totens de autoatendimento também foram muito procurados pelos clientes, somando um total de mais de 120mil mil acessos este ano. Esses equipamentos estão disponíveis nos terminais localizados na agência Siqueira Campos, CEAC’s Riomar, Rua do turista, Rodoviária nova e no G Barbosa Santa Maria, em Nossa Senhora do Socorro, em Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória e Canindé de São Francisco.

“Os sistemas são automatizados e com poucos cliques os clientes conseguem acessar os principais serviços oferecidos pela empresa, como emissão de segunda via, transferência de titularidade, solicitação de nova ligação de energia, parcelamento de contas e divulgação de falta de energia, entre outros serviços. Hoje os nossos clientes buscam cada vez mais praticidade, por isso esses canais são tão bem aceitos”, afirma Rosano.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas