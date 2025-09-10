Agenda do prefeito Vado Gavião busca recursos e cumpre pautas para Poço Redondo

Visitando ministérios em Brasília, além de gabinetes, o prefeito Vado Gavião deverá retornar na próxima quinta-feira (11/09) e viajar direto para Poço Redondo. Em sua rede social, ele tem publicado vídeos mostrando ao povo com transparência a sua passagem no Distrito Federal e centro político do País.

A busca de recursos e Brasília é uma das agendas e pautas mais importantes de qualquer gestor municipal que trazem efeitos positivos às administrações. Para Vado Gavião é muito mais que isso. Atualizado com todas às situações que discorrem em Poço Redondo, ele visitou e participou de um evento promovido por meio da CNM cujo tema foi: Mobilização Municípios em Risco, que reuniu 1,3 mil gestores municipais em busca de avanço na pauta prioritária, segundo a instituição.

Dessa viagem o prefeito Vado Gavião espera trazer boas notícias para o povo e o município, mostrando que sua viagem é muito mais que o cumprimento de uma agenda do gestor, mas a concretude e dedicação do seu trabalho enquanto representante da população. Em sua rede social ele tem publicado vídeos mostrando um pouco da sua estadia em Brasília, uma pequena prestação de contas.

Ele enviou um vídeo e áudio ao site Revista Canindé falando um pouco sobre o agenda em Brasília.

Por Adeval Marques