Agenda junina: Maysa Reis e SolKids animam o Rancho RioMar

Banda SolKids e Maysa Reis comandam o roteiro junino neste fim de semana

Prepare o look caipira, o chapéu e a bota, porque o Rancho RioMar está pronto para uma festança inesquecível no próximo dia 22 de junho. Com um arraial preparado especialmente para a diversão de toda a família, o evento promete ser um dos destaques deste São João em Aracaju.

O colorido das bandeirolas, o som contagiante do forró, a beleza dos trajes típicos, brincadeiras, oficinas e barraquinhas com petiscos deliciosos, vão transformar o Arraial Kids no cenário perfeito para os pequenos curtirem a festança com conforto, alegria e segurança.

O evento inicia às 15h, com a abertura dos portões do Rancho e apresentação do Forró Balé da Fundação Pedro Paes Mendonça abrindo a programação da tarde. Em seguida, a Banda SolKids sobe ao palco do Rancho, às 15h30. Já às 16h30, Maysa Reis encerra a programação infantil, garantindo a animação de um arrasta-pé arretado, para ninguém ficar parado.

Para participar da grande festa junina, basta baixar o App RioMar Aracaju, realizar a inscrição e apresentar o QR Code gerado no momento do cadastro, na entrada do evento. Além disso, é solicitado que cada participante leve 1kg de alimento não perecível, que será doado a uma importante instituição social da cidade, ajudando quem mais precisa.

Serviço

O quê? O Rancho de São João promove o Arraiá Kids – evento promove uma grande festa para toda a família, com programação gratuita.

Quando? Sábado, dia 22 de junho.

Horário? 15h – abertura dos portões e Forró Balé da FPPM l 15h30 –– Banda SolKids l 16h30 – Maysa Reis

Onde? Rancho de São João, na área externa do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito, mediante apresentação de cadastro no App RioMar Aracaju mais doação de 1kg de alimento não perecível.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação