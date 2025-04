Agentes de Saúde e de combate às endemias de São Cristóvão passam por capacitação

Curso é resultado de acordo judicial entre MPT-SE e Funesa

Mais de 100 agentes de Saúde e de combate às endemias, do município de São Cristóvão, começaram esta semana a capacitação em Saúde no Trabalho. A iniciativa, resultado de acordo judicial entre o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) e Fundação Estadual de Saúde (Funesa), começou em 2023 e já passou pelos municípios de Lagarto, Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Carmópolis, Maruim, Capela, General Maynard e Nossa Senhora do Socorro, com mais de 400 agentes capacitados.

O objetivo do curso é proporcionar um novo olhar aos profissionais em relação às doenças e acidentes relacionados ao trabalho, além do combate ao trabalho escravo e infantil. A escolha das cidades foi estratégica, priorizando as regiões mais sensíveis, de acordo com as estatísticas de acidentes e resgates de trabalhadores.

“Com essa capacitação, queremos passar uma informação qualificada sobre as condições de saúde e segurança dos agentes comunitários e dos agentes de combate às endemias no exercício da sua atividade. A partir do momento em que cuidam de si, eles poderão enxergar, de forma mais efetiva, situações de risco e adoecimento que podem decorrer da atividade laborativa do trabalhador assistido pelos agentes na comunidade, durante as visitas domiciliares”, explicou o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo.

A coordenadora da Educação Profissional da Funesa, Rosyanne Vasconcelos, afirma que a experiência da capacitação nos outros municípios prova o sucesso da iniciativa. “Temos observado os participantes do curso motivados e empoderados para fazer a diferença na vida das pessoas. É uma temática, até então, pouco discutida entre esses profissionais e muitos deles, a partir da capacitação, ficam mais atentos para os cuidados com a própria saúde e com a saúde da população que eles atendem”, pontuou a coordenadora.

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) também é parceira na iniciativa, com a elaboração de um projeto pedagógico aplicado durante o curso, que inclui as fases teórica e prática. Os agentes do município de São Cristóvão serão capacitados em três turmas. As aulas acontecem na sede da Funesa, em Aracaju, durante três dias da semana.

