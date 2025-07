Agentes de viagens de SE e AL participam de novo famtour promovido pelo Governo do Estado

O Governo do Estado continua promovendo ações de familiarização do destino Sergipe. O mais recente famtour, como a ação é conhecida, aconteceu na última sexta-feira, 27 de junho, quando a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Sergipe (ABIH/SE), levou seis agentes de viagens de Sergipe e de Alagoas para visitar pontos turísticos em Aracaju e também para experienciarem o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressaltou a importância da realização de famtours, cujo objetivo é fazer com que os profissionais de turismo conheçam de perto tudo o que Sergipe tem a oferecer e que, assim, possam ‘vender’ o destino com mais propriedade. “É fundamental que os agentes de viagens tenham a experiência de conhecer nossos atrativos, como as belezas naturais, a diversidade cultural e a rica gastronomia do estado. Sentindo e vivenciando nossas praias, cidades históricas e nossos festejos juninos, entre outros atrativos, eles vão repassar esse sentimento para os clientes, que se tornarão turistas em Sergipe. Vão movimentar toda a cadeia produtiva do turismo do nosso estado e gerar emprego e renda para nossa população”, argumentou Marcos Franco.

Durante os dias, os locais visitados pelos profissionais foram a Croa do Goré e a Ilha dos Namorados, atrativos turísticos bastante conhecidos em Sergipe. Devido à proximidade entre eles, é possível fazer um passeio duplo, aproveitando essas ilhas que se formam na maré baixa. O acesso para ambas é pela Orla Pôr do Sol, no povoado Mosqueiro, na capital sergipana, de onde partem vários tipos de embarcações, como lanchas e catamarãs. Nesses locais, os agentes experimentaram, também, algumas delícias da culinária do estado. À noite, o grupo pôde experienciar todo o aconchego dos festejos juninos no maior arraiá à beira-mar do Brasil.

Com experiência de 30 anos na área de turismo, o executivo de vendas da operadora CVC, Eraldo Rocha, frisou que, como responsável pela gerência em Alagoas e Sergipe, costuma vir todos os meses ao estado. No entanto, confessou que só conhecia o passeio da Croa do Goré e da Ilha dos Namorados e que, desta vez, ele fez com olhos ainda mais atentos. “Acho muito importante os famtours para o destino turístico, porque cria visibilidade. E como os agentes de viagens promovem o turismo de suas regiões, é muito importante eles conhecerem para ter mais propriedade do que vai vender para os viajantes”, reforçou.

O agente de viagens Vieira Filho, de Itabaianinha, no sul sergipano, atua na área há um ano e meio. Como profissional do turismo, revela que conhece diversos atrativos sergipanos e que já fez boa parte dos roteiros. Inclusive, ele sublinhou que o passeio para a Croé do Goré e a Ilha dos Namorados é um dos mais ofertados para os clientes, assim como os do Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, no alto sertão, e a Lagoa dos Tambaquis, em Estância, no sul. “Sobre os famtours, considero importante, porque nós, profissionais, sentimos in loco as necessidades e aquilo que o cliente mais gosta de curtir no estado”, declara.

Já a agente de viagens Isabelle Castro, de Maceió, também destaca que conhece alguns locais turísticos de Sergipe, mas que foi a primeira vez a visitar a Croa do Goré e a Ilha dos Namorados. “É muito importante conhecer certos destinos, porque a gente consegue vender melhor aquilo que se conhece. Isso tem uma importância muito grande”, expressou.

Foto: Marcos Pako/Setur