Saúde de Neópolis destaca importância da amamentação

Dentre as campanhas de saúde associadas a uma cor, a do mês de agosto tem total importância para mães e para filhos recém-nascidos. O Agosto Dourado é o mês de campanha onde é reforçada a amamentação, algo que tem sido feito de forma frequente e intensa em Neópolis.

Neste período, os profissionais buscam estreitar ainda mais os laços entre mães e bebês. “Estamos promovendo momentos conjuntos entre as mães, bebês e profissionais a fim de orientá-las adequadamente quanto à amamentação correta, como a forma correta de segurar, posição do bebê, entre outros. Esses encontros não só aumentam a conexão mãe-bebê como também evitam possíveis problemas como ferimentos e fissuras”, detalha a enfermeira da UBS Betume, Brenda Layssa Lemos, que destaca ainda o apoio total da Saúde neopolitana nesta fase: “Nos colocamos a disposição 24 horas para responder todas as dúvidas das nossas mamães e puérperas por meio dos nossos agentes de saúde”.

O gesto de amamentar, inclusive, salva vidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. “Além de promover o laço afetivo entre a mãe e o bebê, reduz as cólicas e fortalece o sistema imune do bebê. O leite materno é considerado a melhor e mais completa opção para a alimentação desde o nascimento”, acrescenta Brenda.

A enfermeira destaca que o incentivo á amamentação em Neópolis vai além do Agosto Dourado. “Não incentivamos amamentação somente no mês de campanha, mas em todas as consultas de Pré-Natal, em visitas puerperais e até o fim da amamentação exclusiva no sexto mês do bebê”.

Para as mães que, por algum motivo, não podem amamentar e precisam oferecer outros tipos de leite, isso não é um erro, lembra Brenda. “Se a mamãe por algum motivo não pode amamentar, quando o leite oferecido é artificial ou por outro motivo de força maior, lembre-se: não se sinta culpada! Você está fazendo seu melhor. O que importa é o crescimento e desenvolvimento adequado do seu filho(a). Estamos aqui por vocês também! Contem com nossa rede de apoio para acompanhar o seu bem-estar, o crescimento e desenvolvimento do seu maior amor!”.

Por ASCOM Neópolis