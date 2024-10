“Agradeço ao povo da Barra por confiar em nosso projeto”, afirma Airton Martins

Eleito prefeito da Barra dos Coqueiros no último domingo, 6, com 11.817 votos, Airton Martins (PSD) concedeu entrevistas para a TV Atalaia e Rádio Transamérica, nesta terça-feira, 8. Ele falou sobre o resultado das eleições e reforçou o compromisso de promover uma gestão que retome o desenvolvimento do município e esteja próxima das pessoas.

“Agradeço ao povo da Barra por confiar em nosso projeto e nos garantir mais um mandato, além da maioria dos vereadores que irão compor a Câmara Municipal. Estou preparado para assumir a prefeitura e administrar para todos, promovendo as obras necessárias, mas, acima de tudo, cuidando das pessoas”, afirmou.

Airton destacou que a eleição ficou no passado e o momento agora é de olhar para o futuro. “A eleição passou, então vamos deixar a animosidade política para trás. Agora é o momento de unir a população e trabalhar por todos os cidadãos da Barra. Vamos cuidar da cidade, com um olhar especial para a população carente do município”, pontuou.

O prefeito eleito também indicou algumas prioridades de sua nova gestão. “A saúde será a prioridade, seguida da educação e da mobilidade urbana. Além de atender outras demandas da Barra. Pretendemos construir um novo prédio para o hospital da Barra, muito mais moderno e estruturado para melhor atender a população”, salientou.

“Precisamos atuar de forma conjunta no investimento ao turismo, geração de emprego e o desenvolvimento sustentável, mas prezando também pela preservação ambiental. Temos várias áreas que não tem esgotamento sanitário, a exemplo da Atalaia Nova, que é também um local turístico. Precisamos cuidar disso imediatamente, pois saneamento é uma questão de saúde”, completou Airton Martins.

Outro ponto abordado foi o transporte público que, recentemente, concluiu a licitação. “Vamos buscar o Consórcio do transporte público para cobrar a ampliação do serviço na Barra, pois o município cresceu muito e ampliou a sua população e precisa ter garantida a qualidade do transporte”, ressaltou.

