AGRESE FISCALIZA O SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ E NEÓPOLIS

Na última terça-feira, 16, a Câmara Técnica de Saneamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) realizou fiscalização no Sistema Integrado de Abastecimento de Água que atende os povoados Santa Cruz, Alemanha, Boa Esperança, Pau das Marrecas, São Miguel e Coité, no município de Propriá, além do povoado Mussuípe, em Neópolis.

Durante a visita técnica, foram inspecionadas as unidades de captação, a Estação de Tratamento de Água (ETA) e a reservação. O objetivo foi verificar as condições de funcionamento das estruturas e identificar eventuais melhorias necessárias para assegurar eficiência no abastecimento e qualidade da água distribuída.

O diretor da Câmara Técnica de Saneamento da Agrese, Wellington Leite, destacou a importância da ação. “Esse trabalho de fiscalização é fundamental para acompanhar o desempenho dos sistemas e garantir que a população receba um serviço adequado, com regularidade e segurança. Nossa prioridade é assegurar que as comunidades tenham acesso à água tratada e em conformidade com os padrões de qualidade”, ressaltou.

A iniciativa integra o calendário de fiscalizações programadas pela Agrese, que atua de forma preventiva e contínua no monitoramento dos serviços de saneamento básico em Sergipe. Dessa forma, a agência reforça seu compromisso de promover a regulação e a fiscalização, assegurando a melhoria constante do atendimento à população.

Foto: André Moreira