AGRESE RECEBE REPRESENTANTES DO BANESE E LOTESE PARA ALINHAR ÚLTIMOS DETALHES DA LOTERIA ESTADUAL DE SERGIPE

Na manhã desta quarta-feira, 14, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) recebeu representantes do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e da Loteria do Estado de Sergipe (Lotese) para uma reunião de alinhamento estratégico, com o objetivo de ajustar os últimos detalhes técnicos e operacionais para a implantação da Loteria Estadual.

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, destacou o compromisso da instituição com a legalidade e a segurança no processo: “A equipe do Banese veio ultimar as decisões e alinhar ações que permitam disponibilizar ao público sergipano a Loteria Estadual de forma responsável, com todos os jogos devidamente autorizados e fiscalizados pela Agrese”.

Durante a reunião, foram discutidos os 12 produtos lotéricos previstos. Desses, seis serão na modalidade instantânea, quatro na de prognóstico numérico e dois na de quota fixa. A Câmara Técnica de Loterias da Agrese (Camlot) está encarregada da análise detalhada dos planos de operação, que resultarão na elaboração de uma Nota Técnica a ser submetida à Diretoria Executiva da agência para deliberação.

O diretor-presidente da Agrese, Luiz Hamilton de Santana, enfatizou a importância do encontro e reforçou o papel da Agência como órgão regulador. “A Agrese tem como missão assegurar que serviços e atividades reguladas sejam prestados com qualidade, segurança e responsabilidade. A Loteria Estadual será mais uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento de Sergipe, garantindo que o jogo aconteça de forma segura, autorizada e dentro dos princípios da legalidade. Estamos comprometidos em entregar à sociedade sergipana uma regulação eficaz e transparente”, ressaltou

Já o diretor técnico da Camlot da Agrese, Michael Arcieri, avaliou a reunião como um marco para a consolidação do processo. “Esse encontro foi fundamental porque reuniu todos os envolvidos no processo. Pudemos esclarecer dúvidas, garantir que os trâmites ocorram com total transparência e responsabilidade, e que todos os parâmetros legais sejam rigorosamente seguidos. É um passo importante para a consolidação da atividade lotérica no estado, com foco em segurança jurídica, regulação eficaz e benefícios para a sociedade sergipana”, afirmou.

A Agrese segue atuando com rigor técnico e responsabilidade institucional para garantir que a Loteria Estadual de Sergipe ocorra dentro dos mais altos padrões de legalidade e confiança, promovendo o jogo responsável e a geração de recursos para áreas estratégicas do estado.

Foto: Ascom/Agrese