Agroamigo celebra 20 anos com evento no município de Itabaiana

Agricultores familiares e o setor produtivo participam de um evento em celebração aos 20 anos do Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste (Agroamigo). O encontro será realizado nesta sexta-feira (25) às 9h30, na Associação Atlética de Itabaiana, no Agreste do estado.

De janeiro até agora, o programa destinou mais de R$ 179 milhões a 54 mil agricultores familiares no estado de Sergipe. Somente na região atendida pela unidade de Itabaiana, são mais de R$ 19,9 milhões aplicados no período. A unidade atende a oito municípios: Itabaiana, Areia Branca, Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, Moita Bonita, São Miguel do Aleixo, Frei Paulo e Malhador.

O programa Agroamigo é destinado a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), como estímulo à geração de renda e melhoria do uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais desenvolvidos em estabelecimentos rurais ou em áreas comunitárias próximas.

Ascom BNB