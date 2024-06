Agrupamento de situação pode substituir pré-candidatura em Riachão

A quatro meses das eleições municipais, a disputa em Riachão do Dantas, no Centro-Sul sergipano, encontra-se no campo da indefinição na base de situação liderada pela prefeita Simone Andrade (PSD).

No início do ano, o bloco lançou o nome do vice-prefeito Galego da Samba (PSD), mas no decorrer do tempo a pré-candidatura aparenta não ter emplacado e existe rumores de uma possível substituição.

Nos bastidores é tido como certo que a prefeita deverá trocar o nome de Galego pelo da ex-secretária municipal de Saúde, Jamilly Andrade (PSD), que vem a ser sua sobrinha.

Enquanto isso, a oposição segue firme com o projeto sólido em torno da pré-candidatura do produtor rural e administrador, Mário de Mi Fontes (União Brasil), que ganha adeptos dia após dia.

É correto afirmar que a prefeita Simone Andrade relaxou administrativamente e hoje a sua gestão deixa muito a desejar, o que poderá causar uma expressiva derrota nas eleições de outubro.

Fonte e foto assessoria