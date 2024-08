Airton Martins destaca ações para a Educação da Barra dos Coqueiros

A valorização da educação e a responsabilidade com a gestão dos recursos públicos foram os temas centrais da entrevista concedida pelo candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), à Rio FM. Ele pontuou ações de seus mandatos de prefeito e apresentou algumas propostas.

O candidato destacou os investimentos feitos que garantiram a melhoria da qualidade da educação na Barra. “Por exemplo, fomos nós que construímos a maioria das creches que hoje existem na Barra. E vamos construir mais para ampliar a quantidade de vagas, pois há essa necessidade no município”, afirmou.

Airton Martins também relembrou a valorização profissional. “Para ser administrador é preciso ter cuidado com a cidade e com as pessoas. Os professores estão sofrendo com a atual gestão, mas em nossa administração eles recebiam, além do Piso do Magistério, o décimo quarto salário. Os professores eram respeitados”, salientou.

Ainda na entrevista, Airton Martins comentou a notícia que circulou na imprensa sobre o alto número de nomeações feitas recentemente pela atual gestão. “Eu não sou contra o emprego, mas fazer essa quantidade de nomeações no período eleitoral é no mínimo estranho. Isso é algo que a Justiça Eleitoral deve estar de olho. E mesmo com esse ‘trem da alegria’ a gente segue liderando todas as pesquisas”, alertou o candidato a prefeito.

