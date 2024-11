Airton Martins dialoga com o deputado Adailton Martins sobre as demandas da Barra

Prefeito eleito para mais um mandato na Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD) visitou, esta semana, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Adailton Martisn para solicitar a destinação de emendas para viabilizar projetos que atendam as demandas do município.

“Esse apoio do deputado Adailton Martins é necessário para que possamos realizar obras importantes na Barra, que é o município que mais cresce em nosso estado com aumento significativo da população. E a tendência é que esse crescimento continue, diante dos diversos empreendimentos que estão chegando”, ressaltou Airton.

Entre as demandas urgentes apontadas pelo prefeito eleito da Barra estão a saúde e a mobilidade urbana. “Contamos com o apoio do deputado Adailton e vamos buscar também outros parlamentares e a parceria do Governo do estado para viabilizar as obras necessárias, além de garantir a qualidade dos serviços ofertados para a população”, destacou.

O deputado estadual Adailton Martins reafirmou o compromisso com a Barra dos Coqueiros. “O prefeito eleito pode contar com o nosso apoio e já vamos destinar emendas para atender demandas do município, a exemplo do Centro de Diabetes. Além disso, também vamos apoiar as demais pautas referentes à Barra”, afirmou.

CS Assessoria & Comunicação