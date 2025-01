Airton Martins discute com demais gestores melhorias para o transporte público

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, participou, nesta quinta-feira, de uma reunião com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e os prefeitos de São Cristóvão, Júlio Júnior, e de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, para tratar das medidas a serem adotadas para garantir a melhoria do transporte público nos municípios da Grande Aracaju.

Airton Martins defendeu a realização de um processo licitatório que atenda aos critérios legais e as necessidades de todos os municípios envolvidos. “É muito importante que os gestores dos quatro municípios estejam unidos na discussão e adoção de medidas que garantam um transporte público de qualidade e que atenda efetivamente a população”, afirmou o prefeito.

O gestor da Barra reafirmou seu apoio à decisão da prefeita de Aracaju de cancelar a licitação realizada recentemente. “Acreditamos que o melhor caminho seja a realização de um novo processo, Inclusive, é importante que seja realizada a licitação com regras claras e condizentes com as realidades das quatro cidades atendidas”, ressalta Airton Martins.

“Enquanto isso, vamos tomando medidas em conjunto para melhorar o atual sistema, buscando ouvir e atender as demandas apresentadas pela população, a exemplo da ampliação das linhas para os bairros e povoados”, completou o prefeito Airton Martins.

CS Assessoria & Comunicação