Airton Martins é eleito prefeito da Barra dos Coqueiros

Com 11.817 votos, Airton Martins foi eleito prefeito da Barra dos Coqueiros no pleito deste domingo, 6. O resultado confirmou o cenário visto nas ruas durante a campanha e apresentado em todas as pesquisas, que apontavam a vitória do candidato que representa o projeto que vai recolocar a Barra nas mãos do povo.

“Eu não tenho palavras para agradecer ao povo da Barra que acreditou mais uma vez em nosso projeto, reconhecendo tudo o que já fizemos pelo desenvolvimento do município e acreditando em nossas propostas. Vamos retribuir toda essa confiança promovendo mais uma gestão que retome o desenvolvimento e proporcione qualidade de vida para a nossa gente”, afirmou Airton.

Com a vitória, Airton Martins vai para o terceiro mandato de prefeito da Barra dos Coqueiros. Ele terá ao seu lado como vice-prefeito o atual vereador Samuel Freitas. Além disso, Airton Martins elegeu a maioria dos vereadores. “Juntos, vamos realizar uma administração que esteja próxima e que dialogue constantemente com a população. Além disso, a Barra terá a partir de 2025 um prefeito com coragem e compromisso de realizar as obras necessárias e garantir serviços públicos de qualidade”, salientou Airton.

Da assessoria