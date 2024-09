Airton Martins reafirma compromisso de promover uma saúde pública eficiente na Barra

Candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD) reafirma o seu compromisso de priorizar a saúde e apresenta propostas para facilitar o acesso aos serviços. Crítico à atual situação da saúde no município, ele assegura que, em sua gestão, serão adotadas as medidas necessárias para tornar a Atenção Básica mais resolutiva e eficiente a partir de 2025.

“A população da Barra dos Coqueiros enfrenta um momento muito difícil na saúde. Por onde passamos, recebemos diversas queixas de falta de medicamentos e médicos nas unidades básicas, filas enormes para marcação de exames e consultas, além da falta de médicos especialistas. Um total descaso com os cidadãos, que pagam seus impostos, mas não recebem de volta um serviço de qualidade. Mas, vamos mudar esse cenário”, garante Airton.

Ao lado do vice Fernando Freitas, Airton pretende gerir a saúde com prioridade na futura gestão. “Nosso compromisso com a Saúde transformou vidas. Agora, vamos fazer muito mais. Iremos trabalhar para melhorar o atual cenário da saúde e facilitar o acesso aos serviços, tornando a Atenção Básica do nosso município mais resolutiva e eficiente”, afirma o candidato.

O plano de governo de Airton Martins para os próximos quatro anos na Barra dos Coqueiros apresenta propostas para aprimorar a gestão da saúde, como a reforma e ampliação do Hospital da Barra. “Vamos construir um novo prédio, mais moderno e com o dobro da capacidade atual, e investir em tecnologia de ponta, melhorando cada serviço, da prevenção à emergência. Para mim, saúde sempre foi e continuará sendo prioridade”, ressalta Airton Martins.

