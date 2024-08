Airton Martins reúne multidão para inaugurar comitê na Barra

A inauguração do comitê da campanha do candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), reuniu uma multidão vestindo azul, na última sexta-feira, 23. A população do município atendeu ao chamado e compareceu em peso para manifestar o seu apoio ao projeto que vai recolocar a Barra nas mãos do povo.

“A inauguração do nosso comitê foi simplesmente linda. Uma noite emocionante, repleta de energia positiva e a presença de pessoas queridas que acreditam no nosso projeto. Esse é apenas o começo de uma jornada que será feita com muita garra e determinação. Agradeço a todos que estiveram presentes e fizeram desse momento algo tão especial”, disse Airton.

O candidato a prefeito reafirmou o compromisso de cuidar das pessoas do município. “A população precisa que a Saúde, a Educação, a Assistência Social e demais áreas funcionem plenamente e em conjunto. Vamos com fé, esperança e o apoio do povo rumo à vitória”, enfatizou Airton Martins.

O deputado estadual Adailton Martins relembrou os avanços da Barra dos Coqueiros nas gestões de Airton. “Airton tem história. Ele fez muito por nossa cidade e quem já fez uma vez, vai continuar fazendo. No dia 6 de outubro começa a nossa liberdade, a liberdade dos moradores da Barra. Essa liberdade começa com a eleição de Airton, começa digitando 55 nas urnas”, discursou o deputado.

Companheiro de chapa de Airton, o candidato a vice-prefeito, Fernando Freitas (PP) também agradeceu o apoio dos barracoqueirenses. “Muito obrigado, família 55, pelo carinho e apoio de todos vocês na inauguração do nosso comitê. Foi lindo. Juntos, vamos à vitória”, afirmou.

CS Assessoria & Comunicação