Airton Martins segue realizando atos com grande participação popular na Barra dos Coqueiros

Liderando as pesquisas na disputa pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD) segue realizando eventos de campanha com forte participação popular, fruto do seu histórico de trabalho que promoveu o desenvolvimento do município, além das propostas para atender as demandas atuais e preparar a cidade para o futuro, com qualidade de vida para a população.

No último final de semana, por exemplo, Airton e o seu candidato a vice, Fernando Freitas, visitaram os moradores da Atalaia Nova e Jatobá. E mais uma vez as ruas foram tomadas pelo azul do 55, como vem ocorrendo em todos os atos promovidos pelo candidato a prefeito.

“A gente segue realizando nossos atos, que são transformados numa verdadeira festa pela população. E é assim que eu gosto de fazer política, perto das pessoas da minha cidade, ouvindo as suas demandas e apresentando as minhas propostas. Além disso, os moradores da Barra sabem que temos palavra e só apresentamos propostas viáveis para a Barra”, afirma Airton Martins.

Entre as propostas de Airton estão a construção de um viaduto para solucionar o trânsito na entrada da cidade, a construção de um novo prédio para ampliação do Hospital Municipal, a construção de 1 mil novas casas populares, a redução do valor do IPTU e o aumento do valor do Cartão Alimentação.

A confiança que as pessoas têm no projeto de Airton Martins, com aprovação do trabalho já realizado e nas propostas apresentadas para os próximos quatro anos, fazem de Airton o líder isolado em todas as pesquisas. Nas mais recentes, divulgadas pela TV Atalaia e Rio FM, Airton aparece com mais de 50% das intenções de voto no município e ampla vantagem para os demais candidatos.

CS Assessoria & Comunicação