Airton Martins toma posse para o quarto mandato de prefeito da Barra

Em solenidade na Câmara Municipal, nesta quarta-feira, 1º, Airton Martins (PSD) tomou posse como prefeito da Barra dos Coqueiros para o mandato 2025-2028. Além dele, o vice-prefeito Fernando Freitas (PP) e os vereadores eleitos também foram empossados. O ato ocorreu após uma missa solene e o hasteamento da bandeira.

Mais votado no último pleito eleitoral, Airton Martins vai para o quarto mandato à frente do município. Já Fernando Freitas deixa o Legislativo Municipal para assumir o mandato no executivo.

“Muito feliz em voltar a ser prefeito da minha querida Barra dos Coqueiros. Agradeço a confiança da população que nos garantiu a vitória para administrar pela quarta vez o município. O povo da Barra vai ser feliz novamente”, afirmou Airton Martins.

O prefeito reforçou o compromisso de promover mais uma gestão que atenda aos anseios dos barracoqueirenses. “Temos um desafio muito grande com a Barra dos Coqueiros. Mas, com muito empenho, vamos trabalhar para transformar a realidade da Barra, sempre cuidando das pessoas e preparando a cidade para o desenvolvimento”, assegurou Airton Martins.

Biografia

Funcionário de carreira do Tribunal de Justiça de Sergipe, Airton Martins foi vereador da Barra por três mandatos e presidiu o Legislativo Municipal. Agora, ele inicia o seu quarto mandato de prefeito da Barra dos Coqueiros, o que demonstra o reconhecimento e a confiança da população na capacidade administrativa de Airton.

CS Assessoria & Comunicação