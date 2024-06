Aju Animal: programa garante lar definitivo para cães e gatos

A Prefeitura de Aracaju tem atuado, nos últimos sete anos, para incentivar a adoção responsável de animais que vivem nas ruas da capital sergipana. Para além de um trabalho social, essa ação é, sobretudo, um cuidado com a saúde pública.

Desse modo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), a partir do programa Aju Animal, tem desempenhado um papel fundamental, realizando a castração dos animais, abrigando-os em lares temporários, garantindo a saúde completa através das vacinas e vermifugação e enviando para lares definitivos, assegurando conforto e cuidado aos cães e gatos resgatados.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Lemos, afirma que o Aju Animal tem sido referência para outras cidades do Brasil, justamente por sua efetividade na capital sergipana.

“O projeto tem desempenhado um papel muito importante para garantir a sobrevivência qualificada dos animais. Esta política de proteção animal faz parte do planejamento estratégico do município e está estruturada em quatro eixos: castração, saúde animal, lares temporários e apoio à adoção. É importante destacar que esses animais que vivem na rua estão em vulnerabilidade e podem também apresentar risco à população. Por isso, além de resgatar e cuidar, precisamos garantir uma moradia definitiva”, declara Alan.

O chefe de cozinha, Alisson Santos, e sua esposa, Thayenne Silva, adotaram três bichinhos através do programa Aju Animal: uma cachorra, que responde por Branca, e dois gatos, Romeu e Julieta. Eles contam que ficaram sabendo da iniciativa por meio de uma colega e logo foram ao shopping RioMar, onde a Sema realizou uma campanha de adoção. Lá, eles se apaixonaram pelos três animais e decidiram levar para casa.

“Quando nos casamos, já tínhamos o desejo de adotar um bichinho. Devido a nossa rotina corrida, isso nunca foi possível, porque meu trabalho fazia com que eu ficasse viajando e não teria tempo para cuidar dos animais como eles merecem. Quando viemos morar definitivamente em Aracaju, meu filho mais velho começou a pedir por isso, foi aí que entendemos que tinha chegado a hora de adotar”, conta Alisson.

Thayenne diz que ficou apaixonada por Branca logo quando a viu. “O ambiente mudou completamente depois que eles chegaram. No início, teve todo o processo de adaptação, tanto para eles quanto para nossa família. A equipe do Aju Animal também nos auxiliou durante esse momento, sempre muito atenciosos e preocupados com o bem estar dos bichinhos. Agora, é só alegria. Branca já consegue interagir e os gatos se sentem mais confortáveis para socializar”, detalha.

A estudante da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Paloma dos Santos, 20 anos, natural do município de Carira, conta que, por morar sozinha, sentia falta de carinho e afeto e encontrou isso em Laila, sua cachorrinha adotada por meio do Aju Animal.

“Laila sofreu muito até ser resgatada. Hoje em dia, ela sente medo de muitas coisas, tudo isso por causa dos traumas e agressões que ela passou. Apesar disso tudo, ela ainda é capaz de me fazer companhia, carinho. Uma das melhores coisas que fiz, foi adotar Laila. Minha família sempre teve animal em casa, então o processo de adaptação foi bem tranquilo. Eu diria para quem tem vontade de ter um bichinho, que não pense duas vezes: a adoção é uma ação muito bonita e admirável”, completa Paloma.

Foto: Marcelle Cristinne