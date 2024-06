Aju Animal: Sema realiza a 4ª Campanha de Adoção neste sábado, em Aracaju

Neste sábado (22), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizará a 4ª Campanha de Adoção do Programa Aju Animal. A ação tem a parceria do RioMar Aracaju. Todos os animais adotados passarão por atendimento veterinário, além de serem microchipados, vacinados e vermifugados.

Ao todo, farão parte da campanha 50 animais, entre felinos e caninos. O evento acontece das 10h às 13h, no RioMar Aracaju. A Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), Fraternidade Pet, Canto Animal, Instituto Safira, Projeto Acolher Aju, S.O.S Vida Animal, Projeto Manjedora e Robert’s Rescues farão parte desta 4ª edição.

Segundo a coordenadora do Aju Animal, Anne Carolyne, esta edição da campanha segue os moldes das anteriores. “Iremos prestar toda a assistência médica aos animais adotados. Eles vão receber atendimento veterinário, além de serem microchipados, vacinados e vermifugados lá mesmo no local”, afirmou.

A coordenadora também destacou a necessidade de encaminhar esses gatos e cães para lares definitivos. “Garanto que todos estão à espera de um lar para chamar de seu. O pet sente quando chega alguém disponível para doar amor. A gente espera que assim como nas edições anteriores, a adesão seja significativa”, destacou.

Arte: Ascom/Sema