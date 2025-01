AjuAnimal: Castrações e atendimentos retornam em Aracaju

O tão aguardado retorno das atividades do programa Aju Animal, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), aconteceu na última quinta-feira, 30 de janeiro.

Neste primeiro dia de atividades, foram realizados o atendimento e a castração de oito animais. A suspensão temporária do programa foi necessária devido ao Decreto nº 7.973, que determinava a avaliação de obrigações relacionadas a despesas de exercícios anteriores. Agora, com um novo calendário, o Aju Animal retoma as ações, buscando atender à crescente demanda da população e reduzir o número de animais na fila de espera.

Emília Golzio, secretária do Meio Ambiente, ressaltou a importância do programa para a cidade e o compromisso da gestão com o bem-estar animal. “O AjuAnimal vai além do controle populacional; ele fortalece a política pública de proteção animal e reafirma nosso compromisso de cuidar do meio ambiente como um todo. Esse programa é essencial para a construção de uma sociedade mais solidária, em que os animais são respeitados e valorizados”, afirma.

O AjuAnimal está estruturado em quatro eixos: castração, saúde animal, lares temporários e apoio à adoção. Desde a criação, o programa já realizou 6.631 castrações e 8.490 atendimentos (entre consultas e procedimentos ambulatoriais). De acordo com Carollyne Costa, veterinária do AjuAnimal, o retorno das atividades do Programa é uma excelente notícia, pois significa a retomada de um trabalho essencial de conscientização e ação, que já tem mostrado grande impacto na redução do número de animais abandonados. “A castração, como principal eixo do programa, se destaca como uma solução eficaz para controlar a superpopulação de animais, prevenindo também o aumento de doenças transmissíveis”, explica.

Para Cristiane Nogueira, protetora e responsável pelo Instituto Canto Vivo, o AjuAnimal tem se mostrado um grande sucesso. “O programa foi desenvolvido com muito cuidado, e é gratificante ver o impacto positivo que tem gerado, principalmente no que diz respeito à castração. Como protetora, tive a oportunidade de castrar muitos animais do abrigo e também animais errantes da minha região. Tenho a esperança de que o programa seja ampliado, com mais vagas de castração e mais campanhas de adoção, pois Aracaju precisa disso”, destacou.

Controle populacional e bem-estar animal

A castração é uma medida fundamental para o controle populacional dos animais domésticos, evitando a superpopulação e o sofrimento de muitos animais que acabam nas ruas. Além disso, a prática contribui para a prevenção de doenças, como tumores e problemas de saúde relacionados aos órgãos reprodutivos.

Como agendar?

Os agendamentos para castração podem ser realizados através da plataforma AjuInteligente. Para mais informações, a população pode entrar em contato com o Aju Animal pelos seguintes números de WhatsApp:

Felinos: (79) 98141-4814

Caninos: (79) 98172-7213

Ascom/Sema – Foto: Camila Ribeiro