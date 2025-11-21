AjuPrev amplia atendimento e registra mais de 500 orientações mensais aos beneficiários

Com foco no cuidado e na qualidade dos serviços, o Aracaju Previdência (AjuPrev) vem aprimorando suas ações para atender cada vez melhor seus segurados e beneficiários. Esse compromisso se reflete em mais de 500 atendimentos mensais, realizados presencialmente ou pelos canais digitais, por meio do aplicativo Meu RPPS.

Os dados, referentes a média mensal dos últimos dez meses, mostram que o atendimento presencial permanece sendo uma preferência de muitos beneficiários. É o caso de Laura Aparecida Nunes dos Santos, 69 anos, que faz questão de realizar a prova de vida no instituto. “Eu não sei mexer com essa tecnologia de aplicativo. Então aproveito que preciso fazer meu cadastro para retornar a um órgão público. Sou muito bem atendida”, afirmou.

Para José Neto de Almeida, 65 anos, a interação direta também faz diferença. “A tecnologia é boa, é importante, mas eu prefiro estar com pessoas”, declarou.

Entre as principais demandas de aposentados e pensionistas estão: prova de vida, emissão de contracheque, declaração de rendimentos, além de orientações sobre pensão, aposentadoria e demais procedimentos essenciais para garantir direitos previdenciários.

Acolhimento

Cada atendimento é realizado com foco na escuta empática, buscando compreender as necessidades individuais de cada beneficiário e reforçando o compromisso do AjuPrev com a transparência na gestão previdenciária do município de Aracaju. De acordo com o diretor de Relacionamento, Sérgio Murilo Ferreira, cerca de 60% dos beneficiários optam por realizar a atualização cadastral de forma presencial.

“O instituto também disponibiliza esse serviço pelo aplicativo Meu RPPS, mas queremos reforçar que estamos sempre de portas abertas, trabalhando para garantir mais conforto e segurança para todos os servidores. São pessoas que dedicaram anos de serviço à nossa cidade e merecem todo o nosso cuidado”, destacou Sérgio.

Serviço

O Aracaju Previdência funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na

Avenida Desembargador Maynard, 1145 – Bairro Pereira Lobo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3711-1650 e 99119-8596, ou pelo e-mail: aracaju.previdencia@aracaju.se.gov.br.

Texto e foto Rosângela Cruz – Ascom/AjuPrev