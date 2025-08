AjuPrev convoca aposentados e pensionistas para realização da Prova de Vida em agosto

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) informa que está aberto o período para a realização da Prova de Vida referente ao mês de agosto. A comprovação é obrigatória para aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência do município e deve ser realizada até o último dia útil do mês.

A ação tem como objetivo garantir a manutenção regular do pagamento dos benefícios, bem como atualizar os dados cadastrais dos segurados, evitando bloqueios indevidos.

A Prova de Vida pode ser feita de duas formas: presencialmente, na sede do AjuPrev, localizada na Avenida Desembargador Maynard, nº 1145, bairro Pereira Lobo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para isso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. Ou digitalmente, por meio do aplicativo Meu RPPS, disponível para download gratuito nas lojas Google Play (Android) e App Store (iOS). Através do app, o(a) segurado(a) pode realizar a comprovação de forma prática e segura, sem sair de casa.

O diretor de Relacionamento do AjuPrev, Marcelo Souza, reforça a importância da participação de todos os beneficiários: “Manter a Prova de Vida em dia é essencial para assegurar o recebimento do benefício e evitar transtornos. Contamos com a colaboração de todos os aposentados e pensionistas para que realizem o procedimento dentro do prazo, seja presencialmente ou pelo aplicativo.”

Em caso de dúvidas ou dificuldades, os segurados podem entrar em contato com o Instituto pelos seguintes canais:

Telefone: (79) 3711-1650

WhatsApp: (79) 99119-8596

E-mail: aracaju.previdencia@aracaju.se.gov.br

Por Alexandra Brito