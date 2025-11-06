AjuPrev convoca beneficiários nascidos em novembro para a Prova de Vida

O Aracaju Previdência (AjuPrev) deu início, neste mês de novembro, ao período de realização da prova de vida para aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Aracaju (RPPS). A atualização é obrigatória e garante a continuidade do pagamento dos benefícios, além de evitar fraudes e manter os dados cadastrais sempre atualizados.

Devem realizar o procedimento os beneficiários que fazem aniversário no mês de novembro. A não realização da prova de vida até o final do mês, poderá resultar na suspensão temporária do benefício até que a regularização seja concluída. A atualização das informações pode ser feita de duas formas: presencialmente, mediante apresentação de documento oficial original com foto ou por meio do aplicativo Meu RPPS.

A servidora pública aposentada da Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed), Maria de Fátima Pinheiro, 75 anos, que completa aniversário no próximo dia 9, esteve na sede do AjuPrev para realizar a Prova de Vida. Ela contou que optou pelo atendimento presencial por considerar mais prático e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para se atualizar sobre outros serviços oferecidos pelo órgão. “Acho mais simples, aqui recebo ajuda e orientações dos funcionários e também aproveito para sair de casa”, afirmou, satisfeita.

Parceria

Conforme o diretor de Relacionamento do AjuPrev, Sérgio Murilo Ferreira, a realização do procedimento é fundamental. “Nosso compromisso é assegurar que aposentados e pensionistas recebam seus benefícios com segurança e tranquilidade. A prova de vida é uma ação essencial para a gestão responsável dos recursos previdenciários e contamos com a colaboração de todos”, salienta.

A instituição dispõe de uma equipe administrativa e técnica preparada para orientar e auxiliar os beneficiários durante o processo. Em caso de dúvidas, é possível buscar atendimento pelos canais oficiais da instituição. Para o atendimento presencial, a instituição está localizada na Avenida Desembargador Maynard, 1145, Bairro Pereira Lobo, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Telefones: (79) 3711-1650 e 99119-8596.

Texto e foto Rosângela Cruz – Ascom/AjuPev