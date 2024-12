Akaiu Art Club estreia com a exposição Akaiu Coletiva I, no Café da Gente Sergipana

A arte sergipana entra em uma nova fase, o Café da Gente Sergipana abre suas portas, agora também como galeria de arte, para o Akaiu Art Club, uma iniciativa que reúne a Nosso Dom Produções, 1AGallery, Palco dos Sonhos e o premiado artista plástico Fábio Sampaio, com o apoio do Museu da Gente Sergipana. O projeto estreia com a exposição Akaiu Coletiva I, reunindo uma seleção de talentos das artes visuais e consolidando o espaço cultural do Café da Gente como um polo de arte e cultura em Aracaju, além de gastronomia e música.

O lançamento acontecerá em um evento festivo e aberto ao público (sujeito à lotação), na quinta-feira, 12 de dezembro, às 18h30, no espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana. Este será o momento em que os idealizadores poderão apresentar o projeto, os artistas e suas obras, além de promover um grande encontro de artes, celebrando novos tempos e novas possibilidades para a arte em Sergipe.

Akaiu Art Club: Resistência e Fertilidade Cultural

O Akaiu Art Club tem como inspiração o simbolismo do caju, palavra de origem tupi que se refere tanto ao que conhecemos como o fruto quanto à castanha, e também à época de colheita. Assim como o cajueiro — uma árvore resistente às intempéries que oferece um fruto generoso e cheio de virtudes — o projeto busca refletir a fertilidade cultural de Aracaju, cidade cujo nome também vem do tupi e significa “cajueiro dos papagaios”. Com esta metáfora, o projeto deseja unir a resistência e a generosidade da arte, conectando gerações de artistas e oferecendo um espaço vibrante de criação e reflexão.

Segundo o curador do espaço cultural do Café da Gente Sergipana e diretor da Nosso Dom Produções, João Victor Fernandes:

“Desde que assumi a curadoria do espaço em 2022, existia essa vontade dos proprietários do Café da Gente Sergipana, o Chef Lúcio Mauro de Oliveira e Sonia Cândida de Souza, de retomarmos as exposições de artes plásticas no espaço. Fomos aprimorando as ideias e as peças certas se uniram. A ideia não era apenas uma retomada, mas inaugurar algo ‘fora da caixa’, trazer algo inédito para o cenário local. A concepção artística ‘Akaiu’ surgiu em 2021 e, de lá para cá, acredito que ela foi encontrando o tempo certo para nascer. Assim, do compromisso e da união de frentes de produção e curadoria experientes (Nosso Dom, 1AGallery, Palco dos Sonhos e Fábio Sampaio), surge o Akaiu Art Club e a Akaiu Coletiva I!”

Essa união de forças criativas visa conectar tradição e inovação, atendendo às demandas contemporâneas da arte com curadoria criteriosa de Fábio Sampaio e o apoio de tecnologias informativas e de mercado.

Akaiu Coletiva I: Um Recorte da Arte Sergipana

A primeira exposição do projeto conta com a participação de artistas que têm se destacado nas artes visuais, cada um com sua trajetória única e contribuições significativas para o cenário artístico local e nacional. São eles:

Hortência Barreto

Natural de Nossa Senhora das Dores, Hortência é graduada em Letras Vernáculas pela UFS e pós-graduada em Literatura Brasileira pela UFRJ. Estudou artes plásticas no Parque Lage, no Rio de Janeiro, e tem uma carreira marcada por exposições em locais renomados como o MAC de São Paulo, além de cidades internacionais como Roma, Paris e Nova York. Em 2019, Hortência realizou uma mostra de aquarelas no Museu da Gente Sergipana, consolidando sua importância na cena artística local.

Nino Karvan

Nino é um verdadeiro multiartista, com uma carreira que abrange música, cerâmica e artes visuais. Autor de cinco discos autorais e projetos de releituras de Luiz Gonzaga, Nino já dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, como Belchior, Beth Carvalho e Moraes Moreira. Além disso, como ceramista, criou a coleção Manguetons, inspirada no ecossistema dos manguezais, apresentada em espaços como a Casa Cor Bahia e Casa Cor Sergipe.

Tathyana Santiago

Arquiteta e artista visual, Tathyana se especializou em pintura, desenho e mixed media. Com uma formação rica e diversificada, ela participou do grupo de trabalho Antiformas de Intervenção na EAV-Parque Lage, no Rio de Janeiro, focando em conceitualidade e experimentalidade. Tathyana já expôs individualmente em Sergipe e São Paulo, e suas obras também marcaram presença em exposições coletivas no Rio de Janeiro e Pernambuco.

Antônio da Cruz

Celebrando 50 anos de carreira, Antônio da Cruz é um artista autodidata que se destaca pela utilização do aço em suas obras, tanto bidimensionais quanto tridimensionais. Com um longo histórico de exposições individuais e coletivas, ele é um nome consolidado na arte sergipana. Suas obras estão presentes em coleções particulares e espaços públicos de Aracaju, como museus e condomínios habitacionais.

Adam Matos

Artista e arquiteto, Adam é reconhecido por suas obras que exploram mitologias e a antropomorfização dos sentimentos e percepções da natureza. Ele é o autor dos painéis sobre a sergipanidade que adornam o saguão do Aeroporto Santa Maria e também foi ilustrador do livro ARRASTO e Outros Contos, escrito por Luca Piñeyro.

Transformação Cultural no Café da Gente Sergipana

Com a Akaiu Art Club, o Café da Gente Sergipana se reafirma como um espaço cultural de excelência, que vai além da gastronomia e da música para se tornar um centro de difusão artística, contribuindo para o enriquecimento cultural de Aracaju e fortalecendo a cena das artes visuais locais.

Serviço

Evento de Lançamento do Akaiu Art Club e Exposição Akaiu Coletiva I

Data: 05 de dezembro de 2024, às 18h30

Local: Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana

Entrada gratuita (sujeita à lotação)

