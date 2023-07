Alberto Macedo acompanha início das atividades da Unidade Móvel da Barra

O prefeito Alberto Macedo acompanhou, nesta quarta-feira, 26, a primeira ação realizada pela Unidade Móvel de Saúde, que foi adquirida com recursos próprios pela atual gestão da Barra dos Coqueiros. O ônibus, que conta com toda a estrutura para realizar atendimentos médicos, odontológicos e ginecológicos, foi apresentado recentemente à população e já conta com um calendário de visitas às diversas localidades do município.

“Esse mesmo serviço de saúde que iniciamos hoje no Olimar, vamos levar para outras comunidades. É importante ressaltar que após a consulta o paciente já tem acesso na farmácia que montamos no local ao medicamento receitado pelo médico. Estamos concretizando o sonho de aproximar ainda mais a saúde da população, por meio desta Unidade Móvel adquirida com recursos próprios”, afirmou o prefeito Alberto Macedo.

O secretário de Saúde Barra dos Coqueiros, Fábio Machado, destacou que o início das atividades da Unidade Móvel é mais um avanço na área. “É mais um marco da atual gestão a aquisição deste ônibus que conta com um sistema completo para realizar atendimentos. A Prefeitura da Barra dos Coqueiros segue investindo cada vez mais na saúde e quem ganha com isso é a população do nosso município”, salientou.

A ação foi aprovada pelos pacientes atendidos. “Estou gestante e aproveitei que o Ônibus da Saúde estava aqui por perto e já fiz a minha consulta de pré-natal. Também aproveitei para ir ao dentista e atualizar minha carteira de vacinação”, afirmou Jéssica de Oliveira.

Por Assessoria do Prefeito

Foto: Carol Oliveira