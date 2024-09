Alberto Macedo lidera maior carreata da história da Barra dos Coqueiros

A força política do prefeito e candidato à reeleição, Alberto Macedo (União Brasil), foi confirmada de maneira incontestável na manhã deste domingo, 29. Ele promoveu a maior carreata da história da Barra dos Coqueiros, reunindo milhares de apoiadores em uma demonstração maciça de apoio popular.

Automóveis de todos os tipos – carros, motos e caminhões – formaram quilômetros e mais quilômetros de fila e seguiram Alberto, a candidata a vice-prefeita, Géssica dos Anjos (Podemos), e os candidatos a vereador da Coligação “A Barra Avança com Trabalho”, formada pelos partidos União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza. A carreata percorreu os principais bairros e loteamentos do município, como o Centro, Bairro Baixo, Prisco Viana, Andorinhas e Atalaia Nova.

Alberto e a sua caravana chamaram atenção dos moradores das residências diante da grande adesão. A população fez questão de sair na porta para ver o prefeito e declarar o seu carinho e apoio ao projeto de reeleição do candidato do União Brasil, com muitos acenos e sorrisos.

Confirmação nas pesquisas

A gigantesca adesão à carreata reflete o desempenho de Alberto nas pesquisas eleitorais, que o colocam na liderança da disputa eleitoral na Barra dos Coqueiros. Os dados indicam a reeleição do prefeito no próximo domingo, 6 de outubro.

Visivelmente emocionado, Alberto expressou a sua felicidade com o sucesso da carreata do 44. “Hoje é um dia histórico para a Barra. Essa carreata representa a vontade do povo de continuar avançando com trabalho e muito desenvolvimento. Sou profundamente grato a Deus e a todos que estiveram conosco neste grande evento. Eu não tenho dúvidas que a Barra já decidiu que no dia 6 é Alberto”, declarou.

Com a eleição se aproximando, o tamanho da força política e popular de Alberto reafirma o seu favoritismo no pleito, consolidando a sua imagem como o principal nome para dar continuidade aos avanços da Barra dos Coqueiros – o município que mais cresce e prospera em Sergipe.

Assessoria de Comunicação Alberto Macedo