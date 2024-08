Alberto quer continuar a ampliação do acesso à saúde de qualidade na Barra

Uma das principais preocupações de Alberto Macedo (União Brasil), atual prefeito da Barra dos Coqueiros e candidato à reeleição, é a manutenção e a expansão do acesso da população à saúde pública de qualidade.

Entre os anos de 2021 a 2024, ao todo, Alberto construiu e reformou sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Barra. Além do mais, ele criou serviços de grande destaque e inovação: como a Unidade Móvel de Saúde, que levou cuidado e atenção aos moradores tanto das áreas urbanas quanto das mais remotas do município.

Durante a atual gestão, Alberto também ampliou as especialidades médicas ofertadas no Centro de Especialidades e implementou a Telemedicina – serviço que trouxe mais dinamismo e qualidade para a saúde da Barra dos Coqueiros.

Propostas para saúde

Empenhado para a sua reeleição para prefeito, Alberto apresenta propostas de governo na área da saúde que irão abranger mais ainda a demanda dos cidadãos que é cada vez mais crescente devido ao aumento populacional na Barra nos últimos anos.

“A Barra cresceu muito e durante nossa gestão estivemos empenhados em ampliar o acesso à saúde de qualidade, para que pudéssemos atender a todos sem distinção. Mas é preciso que haja continuidade e é isso que nós buscamos”, diz Alberto Macedo.

Alberto propõe a criação do Programa de Saúde ao Trabalhador, voltado à saúde ocupacional, com o objetivo de garantir condições de trabalho e saúde para trabalhadores locais.

Dentre as demais propostas, Alberto também pretende ampliar o Hospital e a Clínica de Saúde Santa Luzia; construir duas novas UBS nos bairros Luar da Barra e Atalaia Nova; expandir o Centro de Especialidades Médicas e o Laboratório de Análises Clínicas, em busca de uma eficiência maior em cuidados e diagnósticos.

Saúde Mental

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta o Brasil como o país com maior número de pessoas ansiosas, elas representam mais de 9% da população. Os dados ainda apontam que cerca de uma em cada quatro pessoas poderá desenvolver algum transtorno mental durante a vida. Ciente desta situação, Alberto pretende investir mais ainda nesta área.

“Nós já temos um grupo de acolhimento em Saúde Mental na Atenção Básica, que ganhou destaque na 5ª Mostra Sergipe, aqui tem SUS. Mas é necessário investir também em atendimento especializado”, afirmou Alberto.

Comprometido com a continuidade e com o progresso, Alberto Macedo pretende expandir o suporte psicológico e psiquiátrico, através da construção de um novo prédio para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Inclusão

Além disso, Alberto quer criar um Centro de Atendimento para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com o intuito de incluir e desenvolver as crianças e adolescentes.

