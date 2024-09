Alberto ampliará Cartão Alimentação Cidadã criado por sua gestão

Uma das principais ações sociais implantadas pelo prefeito Alberto Macedo (União Brasil) na Barra dos Coqueiros foi a criação do Cartão Alimentação Cidadã. Trata-se de um benefício oferecido a mais de 4 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, que, mensalmente, recebem R$ 250,00. Em um próximo mandato, o compromisso de Alberto é aumentar o valor do crédito e incluir mais famílias.

Com o Alimentação Cidadã, Alberto deu autonomia e dignidade à população, que antes recebia uma cesta básica no valor de R$ 110,00, e, além do mais, fortaleceu a economia da Barra dos Coqueiros, visto que as compras dos alimentos, dos itens de primeira necessidade, só podem ser realizadas em comércios situados no município e que estejam cadastrados no programa.

“O Cartão Alimentação Cidadã foi, sem dúvidas, uma das maiores conquistas de nossa gestão, levando dignidade para as famílias da Barra e fortalecendo o comércio local como nunca antes. É uma política pública que ajudou tanto a nossa população como nosso comércio local, pois, em média, por mês, R$ 1 milhão de reais circula na economia da Barra graças a este cartão”, informa Alberto.

“Adotado pela oposição”

As benfeitorias do Cartão Alimentação Cidadã são tantas que até a oposição adotou a política pública e, agora, promete aumentar o valor do benefício mensal dado às famílias em vulnerabilidade social.

“Airton hoje promete duplicar o valor do cartão, mas ele sempre foi contra o cartão. Durante a gestão dele, foram oito anos dando cesta básica com produtos deteriorados no valor de R$ 110,00, humilhando pais e mães de família que precisavam carregar aquele peso na cabeça, nas costas. Quando instituímos o cartão, Airton foi o primeiro a dizer para mim que eu não sabia fazer política, que eu devia era manter a cesta para o povo ver que eu estava dando alguma coisa. E, hoje, ele vem prometer cartão?”, questiona Alberto.

“Mas a verdade é uma só: fácil prometer em época de campanha, difícil é fazer como a gente faz”, assegura Alberto, que durante a sua atual gestão implementou várias ações na área da Assistência Social.

Fonte e foto assessoria