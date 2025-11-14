Alegria e emoção marcaram a noite da quinta em apoio a Fabiano Feitosa

O auditório do Quality ficou minúsculo diante da multidão que se fez presente para manifestar seu apoio à candidatura de Fabiano Feitosa para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe pelo Quinto Constitucional na noite desta quinta-feira, 13. O encontro foi marcado pela emoção e manifestações de apoio sincero ao candidato, era visível no olhar de cada um o sentimento de se sentir representado e acolhido por Fabiano Feitosa.

O evento reuniu a jovem advocacia, mulheres advogadas, representantes da advocacia negra e advogados e advogadas de todas as áreas que fizeram questão de prestigiar o Movimento do Coração Valente, como é chamado carinhosamente Fabiano Feitosa.

O encontro teve como foco o diálogo aberto sobre os desafios da advocacia e a importância de fortalecer a relação entre a classe e as instituições. O ambiente descontraído favoreceu a troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas e contou com a presença de outros candidatos como: Acácia Lelis, Tatiana Silvestre, Gilvanete Barbosa Losilla, Arício da Silva Andrade Filho, Mauricio Gentil e Kleidson Nascimento dos Santos. Durante o encontro promovido pelo Movimento Coração Valente em apoio a Fabiano Feitosa, todos os candidatos puderam discursar e apresentar suas propostas.

Texto e foto assessoria