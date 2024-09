Alegria e entusiasmo da população marcam a sexta feira de Luiz Roberto e Fabiano

Uma interação que reforçou a percepção sobre a aceitação o carinho e o entusiasmo da população com os candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira nesta sexta-feira, 27. Pela manhã, o candidato Luiz Roberto compareceu a uma emissora de rádio onde concedeu entrevista, seguindo para gravações do seu programa eleitoral.

Já à tarde, realizou uma visita ao comércio de um dos bairros mais populosos da capital, percorrendo as ruas e interagindo com a população no bairro Santos Dumont. Na rua São Francisco de Assis, que concentra boa parte dos estabelecimentos comerciais, o candidato conversou com os lojistas, trabalhadores e clientes daquele núcleo de compras, ouvindo sugestões e demandas. “Uma das nossas metas no plano de governo é fortalecer os pequenos comerciantes locais, que geram emprego e renda e são determinantes na logística de distribuição de insumos e produtos diversos. Nós estaremos sempre às ordens”, relatou.

Pisadinha

No início da noite, ao lado do candidato a vice-prefeito Fabiano Oliveira, da deputada federal Katarina Feitoza, do senador Laércio Oliveira e do prefeito Edvaldo Nogueira, Luiz Roberto participou da maior pisadinha realizada na capital, percorrendo dezenas de ruas do Bugio, ao lado de candidatas e candidatos a vereador, correligionários e lideranças da região. Milhares de pessoas num cortejo animado que chamou a atenção dos moradores da localidade. “É essa alegria que contagia e nos revela os verdadeiros números da população de Aracaju. Essa pesquisa aqui não tem erro. O povo está mostrando que sabe selecionar quem vai conduzir os destinos de Aracaju. É essa energia que nos motiva”, relatou Luiz Roberto, ao se dirigir à população.

