Alta histórica no turismo consolida Aracaju como destino estratégico no NE

Aracaju está vivendo um momento histórico no turismo. A capital sergipana, que sempre encantou pela beleza natural, pela tranquilidade e pela hospitalidade do seu povo, agora se destaca também pelo fortalecimento de uma política de desenvolvimento voltada para o setor. O turismo tornou-se uma das principais engrenagens da economia local, movimentando diversos segmentos e gerando novas oportunidades de emprego e renda.

De acordo com o Boletim de Dados do Turismo, apresentado pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur), no Seminário de Turismo de Aracaju, o setor registrou crescimento de 25% no faturamento no primeiro semestre deste ano, movimentando R$ 205 milhões na economia municipal. A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), proveniente das atividades características do turismo, somou mais de R$ 10 milhões, somente nos meses de janeiro a junho de 2025. Esse ganho representa um aumento de 24,7% nas receitas do município, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Esses números refletem uma combinação de fatores: planejamento, captação de investimentos, valorização da cultura local e uma agenda de eventos contínua que transforma Aracaju em palco de grandes experiências.

A prefeita Emília Corrêa destaca que o turismo é uma das prioridades da gestão por representar, ao mesmo tempo, desenvolvimento econômico e social. “O turismo é um eixo de desenvolvimento que gera empregos, aquece o comércio e valoriza nossa cidade. Investir no turismo é investir nas pessoas. Nosso compromisso é garantir que Aracaju continue crescendo com sustentabilidade, segurança e oportunidades para todos”, afirmou a prefeita.

“Temos uma cidade linda, acolhedora, com praias limpas, boa infraestrutura e um povo que sabe receber. O que estamos fazendo é potencializar tudo isso com organização e visão estratégica, para que o turista tenha vontade de voltar e o aracajuano se orgulhe ainda mais do lugar onde vive”, completou.

Eventos que impulsionam a economia e promovem Aracaju

Uma das bases dessa política de fortalecimento do turismo é a realização e captação de grandes eventos, em parceria com a Fecomércio-SE e com apoio de emendas federais. A Prefeitura de Aracaju tem apostado na diversificação das ações, valorizando tanto o turismo de lazer quanto o corporativo, esportivo e cultural. O objetivo é garantir que a cidade tenha movimentação constante durante todo o ano, inclusive na chamada baixa estação.

Entre os principais destaques do calendário de eventos da capital estão o Descubra Aracaju, projeto que promove a cidade de forma itinerante e já soma mais de 120 edições, o tradicional Motofest, o Festival do Caranguejo, a Semana da Sergipanidade, além de congressos de estudantes e corporativos, como o Congresso Brasileiro de Contabilidade Pública e o EnANPAD, um dos maiores encontros de pós-graduação em Administração do país, que trouxe 1.800 participantes à capital sergipana, no mês de setembro.

O secretário municipal do Turismo, Fábio Andrade, explica que cada um desses eventos tem impacto direto na economia local, movimentando setores como hospedagem, gastronomia, transporte e outros serviços. “Aracaju vive um novo ciclo de crescimento no turismo. Esse resultado é fruto de planejamento, parcerias e muito trabalho para fortalecer a cadeia produtiva que envolve dezenas de segmentos, que vão desde hospedagem à gastronomia, transporte ao artesanato”, destacou o secretário.

“Cada evento movimenta a cidade de forma ampla. Quando um grande congresso ou festival acontece em Aracaju, a rede hoteleira se fortalece, os restaurantes lotam, os táxis e aplicativos têm mais demanda, o comércio vende mais. É uma engrenagem que gera emprego, renda e visibilidade para o destino”, acrescentou.

Números que refletem o bom momento

De acordo com o Boletim de Turismo 2025, Aracaju registrou um crescimento expressivo em todos os indicadores do setor, somente nos meses de janeiro a junho. O faturamento chegou a R$ 205,2 milhões, representando uma alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a arrecadação do ISS, proveniente das atividades características do turismo, atingiu R$ 10,26 milhões, com aumento de 24,7%. O fluxo aéreo somou 652.912 passageiros, 10,4% a mais do que em 2024, e o fluxo rodoviário cresceu 3,5%, totalizando 309.560 embarques. O setor também se destacou na geração de empregos, com 17.155 vagas formais, um avanço de 5,7% e 378 novos postos de trabalho criados apenas no primeiro semestre. O ticket médio do turista foi de R$ 532, valor 7% superior ao do ano anterior, e 63% dos visitantes permaneceram na cidade por cinco dias ou mais, confirmando o fortalecimento de Aracaju como um destino cada vez mais competitivo no Nordeste.

Turismo que gera oportunidades

O secretário Fábio Andrade destaca que o turismo tem se consolidado como um dos motores mais potentes da economia local, movimentando diversos segmentos e fortalecendo a imagem de Aracaju como destino acolhedor e cheio de atrativos. “O turismo é um motor da economia local. Ele gera oportunidades em todas as camadas, do ambulante ao empresário. Nosso foco é manter o setor aquecido durante todo o ano, inclusive na baixa estação, com eventos que garantam fluxo constante de visitantes e renda para quem vive do turismo”, afirmou. Segundo ele, ações integradas entre poder público, trade turístico e iniciativa privada têm sido fundamentais para ampliar o calendário de eventos, valorizar a cultura sergipana e impulsionar o desenvolvimento sustentável da cidade.

O turista que chega e quer voltar

O perfil do turista que visita Aracaju ajuda a compreender o sucesso da estratégia. Segundo o Boletim da Setur, 67% dos visitantes são mulheres, 72% possuem ensino superior ou pós-graduação, e 63% permanecem na cidade por cinco dias ou mais. As principais motivações são sol e praia (46%), eventos culturais e esportivos (22%) e visitas a familiares e amigos (13%). Outro dado importante é que 37% dos turistas retornam à cidade, demonstrando alto índice de satisfação com o destino.

“Quando o visitante chega aqui e encontra uma cidade limpa, segura, bem estruturada e acolhedora, ele quer voltar. É essa boa experiência que transforma o turista em divulgador espontâneo de Aracaju”, pontua o secretário Fábio Andrade.

Além do público nacional, a cidade vem atraindo também estrangeiros. Só no primeiro semestre de 2025, 15 turistas internacionais visitaram Aracaju, vindos de países como Estados Unidos, Portugal, Chile, México e Alemanha. Embora o número ainda seja modesto, ele já supera o total de visitantes estrangeiros de todo o ano anterior e indica um potencial de internacionalização crescente.

A capital do sol, do sossego e do mar

Com temperatura média de 26°C e 22 quilômetros de praias, além de uma das melhores infraestruturas urbanas do Nordeste, Aracaju se confirma como destino turístico completo capaz de unir lazer, cultura, gastronomia e tranquilidade. “Aracaju é a capital do sol, do sossego e do mar. Somos uma cidade acolhedora, de gente simples e trabalhadora, que sabe receber bem. Nosso compromisso é fazer com que o turismo continue sendo sinônimo de oportunidade, orgulho e desenvolvimento para todos os aracajuanos”, concluiu Fábio Andrade.

Uma cidade que cresce sem perder sua essência

A prefeita Emília Corrêa destaca que o crescimento do turismo é, acima de tudo, resultado de uma gestão comprometida com o desenvolvimento humano e com o fortalecimento da identidade local.

“O turismo é a porta de entrada para que o mundo conheça Aracaju. Cada evento, cada visitante, cada nova experiência vivida aqui ajuda a contar a nossa história e a gerar oportunidades para o nosso povo. Queremos que o turismo continue sendo motivo de orgulho e crescimento para nossa capital”, afirmou.

Mais do que números positivos, Aracaju colhe os frutos de uma estratégia que alia planejamento, parceria e propósito. Uma cidade que cresce sem perder sua essência: acolhedora, segura e vibrante e pronta para receber quem chega e inspirar quem vive nela.

