Arraiá do Djená: SMTT realiza alteração no itinerário dos ônibus que passam pela avenida Corinto Leite, Bairro Industrial, neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, no próximo sábado, 19, as linhas 007, 008, 607 e 613 sofrerão alterações em seus itinerário temporariamente devido a um bloqueio realizado na avenida Corinto Leite, no Bairro Industrial, para a realização do “Arraiá do Djená”. A interdição acontecerá no trecho compreendido entre a Rua Fortaleza e a Rua Marcelino Procópio da Silva, no período das 19h às 3h da manhã do dia seguinte.

Durante o período da interdição, as linhas de ônibus que seguirão no sentido Sul/Norte, deverão seguir pela Avenida José Conrado de Araújo, acessando em seguida a Avenida Tancredo Campos. Já para quem pretende seguir no sentido Norte/Sul os ônibus irão utilizar a rua Altamira, com acesso posterior à Avenida Antônio Assis Xavier.

Para garantir a fluidez e segurança no trânsito, a SMTT orienta a população que circula na localidade que faça o contorno pela área interditada. O bloqueio do trecho na Avenida Corinto Leite será realizado pela própria coordenação do evento.

Foto: Ascom/SMTT