Alunos do Senac desenvolvem projeto para atendimento ao autistas no comércio

Alunos da Aprendizagem do Senac de Tobias Barreto desenvolveram um projeto integrador que foi além do limite físico da sala de aula. A turma, formada por 11 adolescentes, apresentou o trabalho sobre “Atendimento aos clientes com autismo” e percorreu lojas da cidade, compartilhando informações sobre o assunto com os trabalhadores do comércio.

“Essa ideia surgiu a partir do compromisso estabelecido pelo setor pedagógico do Senac Sergipe de trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, nos Projetos Integradores. Seguindo essa orientação, inspiramos no objetivo 10, que trata do tema da inclusão e delimitamos essa temática do Atendimento ao Cliente com Autismo”, relatou a instrutora da turma, Taíres Vidal de Almeida.

Após a apresentação em sala de aula, os alunos, em consenso com a instrutora, decidiram passar adiante os dados coletados para a elaboração do projeto, levando para outros trabalhadores do comércio de Tobias Barreto.

“A turma achou o tema muito importante para ficar restrito somente aos alunos, então realizou uma ação de conscientização. Eles percorreram várias lojas fazendo panfletagem, apresentando os cordões comumente utilizados para identificação de pessoas com autismo e ainda dicas de como proceder para atender esse público”.

A instrutora enfatizou ainda que ações como essas vão muito além de colaborar com a temática da inclusão.

“É um tipo de atividade que fortalece o comércio local, promove espaços de aprendizagens significativos e networking para os nossos alunos”, disse Taíres Vidal de Almeida.

A gestora do Centro de Educação Profissional (CEP) de Tobias Barreto, Eline Barreto, ressaltou que a ação demonstrou que os docentes estão colocando em prática o que foi visto nas capacitações, inserindo em sala de aula as metas dos ODS.

“Precisamos aprender, conscientizar e colocar em prática a temática da inclusão, em especial o autismo. E Tobias Barreto tem uma amplitude comercial, então essa ação foi super válida para conscientização dos comerciantes e comerciários do nosso município, por intermédio dos nossos alunos da turma de aprendizagem comercial, mediado pela professora Taíres Vidal. O Senac Tobias é referência na Educação Profissional, contribuindo com o empreendedorismo e transformando vidas de forma inclusiva e inovadora”, enfatizou Eline Barreto.

