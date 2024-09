Alunos e egressos do Senac revelam todo talento na passarela do Moda Mix 2024

Alunos e egressos de cursos de Moda do Senac Sergipe, e instrutores, deram um show de talento na passarela do Moda Mix 2024, desde a noite de abertura, 30 de agosto, até o último dia, 1° de setembro. As coleções trouxeram para o evento, peças que destacam a cultura sergipana e encantos naturais. Além disso, as peças conceito do evento, que já se consagrou como o maior do segmento no Estado, este ano, levaram a assinatura da coordenadora dos cursos de Moda da instituição, Karinne Sá.

Abrindo o desfile do primeiro dia, uma turma de Estilista de Moda do Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju, sob a supervisão do instrutor Marcell Dionísio, trouxe para o Moda Mix, a coleção “PertenSE: entre a caatinga e a mariscada há terra fértil”.

“Foram peças elaboradas pelos alunos, ainda na segunda unidade do curso e que me surpreenderam e revelaram o talento que cada um possui. Foi um trabalho tão bonito que decidimos não deixar somente na sala de aula. Participamos do Moda Mix e essa coleção vai ganhar uma proporção maior, com a elaboração de um catálogo visual com as texturas em formato de livro”, destacou o instrutor.

Os egressos de Estilista de Moda João Cardozo, Jackson Alves e Leonora Pinheiro assinaram a coleção Formosura, para a Têxtil Nordeste, a maior empresa de aviamentos e tecidos da região.

“Me senti muito honrado em poder, junto com meus colegas, fazer esse trabalho para uma empresa daqui de Itabaianinha que é referência no setor. Sou só gratidão”, destacou Cardozo. “Participar do Moda Mix foi a realização de um sonho”, disse Leonora. “A correria valeu a pena quando vimos o desfile acontecer. Foi muito gratificante “, complementou Jackson.

No último dia de Moda Mix, foi a vez da modelo Letícia Suellen desfilar com vestido em Richelieu, concebido pela estilista egressa do Senac, Tiffany Figueiredo, e penteado produzido pela instrutora de Beleza do Senac Tobias Barreto, Tainan Santos.

“Elaboramos um penteado inspirado na cultura de Tobias Barreto, que é a cidade do artesanato. Trançamos o cabelo remetendo a um cesto de palha, bem conhecido no município, complementando o visual da modelo, cujo vestido trouxe o Richelieu, um bordado também faz parte da cultura da nossa terra”, explicou a instrutora, cujo penteado está concorrendo no concurso Beauty Fair – você na cena da beleza, em São Paulo, neste mês de setembro.

Karinne Sá destacou a atuação dos alunos e egressos no Moda Mix.

“É sempre um prazer imensurável ver os alunos do Senac mostrando todo o talento, numa passarela profissional, no maior evento de moda do Estado, não existem palavras para descrever. E egressos já atuando, associados à marcas já estabelecidas no mercado, trazendo conceitos que a moda precisa, nos enche de orgulho, como coordenadora dos cursos de moda do Senac”, finalizou.

Senac SE