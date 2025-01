Amauri Santos assume Chefia do Cerimonial da Câmara Municipal de Aracaju

Em uma movimentação que promete levar novas perspectivas ao cerimonial da Câmara Municipal Aracaju (CMA), o relações públicas e cerimonialista Amauri Santos assume a chefia da área. Reconhecido por sua vasta experiência e expertise em relações públicas, ele tem um histórico sólido, incluindo 16 anos como chefe do cerimonial da Prefeitura de Aracaju, a coordenação do cerimonial da Defensoria Pública do Estado de Sergipe e a representação estadual do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo (CNCP Brasil).

Amauri Santos é amplamente reconhecido por suas contribuições significativas ao cerimonial brasileiro, tendo participado ativamente de diversos congressos, jornadas e seminários sobre o tema. Sua dedicação à pesquisa e ao desenvolvimento da área é evidenciada por uma série de trabalhos e artigos científicos publicados, que abordam desde as melhores práticas em cerimonial até a importância do protocolo nas relações institucionais. Essas publicações não apenas enriquecem o conhecimento no campo, mas também servem como referência para profissionais e estudantes que buscam se aprofundar no universo do cerimonial e protocolo.

Sua trajetória inclui o trabalho como relações públicas do Sesc em Sergipe, como membro da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo (ABCP) e ainda como correspondente da Academia Argentina de Cerimonial (AAC), além do seu envolvimento com a Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo (OICP) e Organização Mundial de Protocolo (OMP)

“Estou muito honrado em assumir essa nova responsabilidade. Acredito que o cerimonial é um elemento essencial para a valorização das ações públicas e para a promoção do respeito às tradições e à cultura local”, afirmou Amauri em sua primeira declaração após o anúncio.

A expectativa é que sua experiência contribua para aprimorar as práticas cerimoniais na Câmara Municipal, elevando a qualidade dos eventos oficiais e reforçando o papel das instituições públicas junto à sociedade. Com essa nomeação, a Câmara Municipal de Aracaju reafirma seu compromisso com a excelência na realização de eventos que refletem a importância das vozes e ações locais.

Texto e foto Lucas Silva