Ambev recruta fornecedores locais no município de Aracaju

Companhia realiza encontro de negócios local e busca integrar esforços para ampliar a diversidade em sua cadeia de fornecedores

Com o objetivo de encontrar novas soluções e parceiros para atender suas operações industriais em todo o Brasil, a Ambev realiza encontros de negócios por todo o Brasil. Agora, é a vez de Aracaju, que recebe o evento em 24 de maio, no SENAI CETCC, na capital sergipana. Empreendedores da cidade e região terão a oportunidade de conversar com o time de compras da Ambev e entender mais sobre os fluxos da companhia.

“Acreditamos muito que impulsionar o nosso ecossistema de parceiros, valorizando o empreendedorismo local, é essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável e o crescimento compartilhado. Por isso, celebramos o fato de já termos 30% de fornecedores locais como nossos parceiros de negócios. Mas queremos ir além e dar oportunidade para empreendedores locais diversos”, afirma Laura Gardenal Bertolucci, especialista de Suprimentos e Sustentabilidade da Ambev.

A companhia vai recrutar novos fornecedores que tenham soluções voltadas à construção civil, serviços elétricos, serviços industriais de manutenção, entre outros. Para participar, basta se inscrever gratuitamente por este link. As feiras são abertas para todos os fornecedores locais, e espera atrair também empreendedores pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIA+, refugiados e moradores de periferias.

Encontro de Negócios Ambev | Aracaju

Dia: 24 de maio, quarta-feira

Horário: 14 horas

Onde: SENAI CETCC, Rua Propriá, 201 – Centro, Aracaju – SE, CEP: 49010-020

Inscrições gratuitas neste link .

Por Nina Branco

