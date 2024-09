Ambiente favorável atrai novos negócios para Sergipe

Geração de emprego, recorde em arrecadação estadual e políticas públicas de desenvolvimento são apenas alguns dos motivos que tornam o estado de Sergipe dono de um ambiente de negócios propício para os investidores. Esta semana, dois fatos concretos exemplificam esse bom momento econômico: o anúncio de R$ 700 milhões em investimentos do Grupo Atakarejo no estado e a inauguração do Escritório Comercial do GBarbosa, que volta a funcionar localmente no atendimento aos fornecedores.

O compromisso com a formação e capacitação da mão de obra, ações executadas pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) também colaboram para qualificar as perspectivas do estado rumo ao crescimento. Outros aspectos, como potencial energético, uma posição geográfica estratégica no Nordeste, entre dois importantes polos econômicos que são os estados de Pernambuco e Bahia, e sua diversificada capacidade produtiva completam o quadro, mas não é só isso.

O presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, destaca também a situação fiscal equilibrada, a segurança do estado, que é o mais seguro do Nordeste, bem como a nona melhor infraestrutura do país e a segunda melhor do Nordeste, além da desburocratização. Um porto em expansão e o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) atrativo, com incentivos locacionais, fiscais e de infraestrutura, também contribuem na fixação dos investidores em Sergipe.

“Todos os meses, Sergipe, através da Secretaria da Fazenda, vem desburocratizando o Estado, facilitando a vida do contribuinte. Com todo esse contexto, o ambiente de negócio está extremamente favorável para Sergipe. Nós estamos com recorde na geração e estoque de emprego, crescimento do PIB ano após ano, trimestre após trimestre e, com isso, nós encontramos de volta a rota da prosperidade”, enumerou o presidente.

Para garantir que as vagas de trabalho geradas por empresas como Cencosud/GBarbosa e Atakarejo sejam ocupadas pela mão de obra local, a Secretaria do Trabalho atua na qualificação de sergipanos com duas ações principais, os programas Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe. Para o secretário Jorge Teles, os dois anúncios desta semana no segmento do varejo são demonstrações claras da capacidade de Sergipe atrair grandes investimentos e de que o Governo do Estado criou um sistema regulatório que permite a atração de investimentos que geram oportunidades para o sergipano.

“Ao ser escolhido pelos grupos Atakarejo e Cencosud para investimentos importantes como esses concretizados nesta semana, o estado mostra que tem excelentes perspectivas. É um momento histórico que mostra que esse governo cria o ambiente atrativo para novos negócios e em diferentes cadeias produtivas, de nossa cadeia econômica, investindo no turismo, investindo na atração de novas indústrias, no varejo que é o setor que mais cresce, demonstrando que Sergipe hoje é um estado de oportunidades”, destaca o gestor da Seteem.

Mais investimentos

A inauguração de uma nova loja do Grupo Atakarejo na cidade de Aracaju exemplifica o atual ambiente de negócios pujante no estado de Sergipe. Dentro de 90 dias, a abertura do espaço de compras na avenida Adélia Franco vai marcar o início de um investimento de mais de R$ 700 milhões para os próximos cinco anos no estado. Ao todo, serão 15 lojas em diferentes cidades, gerando mais de 18 mil empregos diretos e indiretos.

O diretor-presidente do grupo, Gabriel Costa, falou da satisfação de encontrar as condições propícias para concretizar este plano de negócios. “Nós vimos em Sergipe um potencial enorme para fazer investimento. É um estado que tem um excelente ambiente de negócios, os processos funcionam bem nos órgãos, as economias dos principais municípios são economias bem dinâmicas, a mão de obra aqui é bem qualificada. São vários os elementos reunidos aqui no estado que fizeram os nossos olhos brilharem para investir aqui”, ressaltou o empresário.

A obra da nova loja em Aracaju, localizada em frente ao conhecido asilo Rio Branco, está em ritmo avançado e deve ser inaugurada dentro de 90 dias, de acordo com Costa. Somente nela, estão previstos mil empregos diretos. Além da geração de emprego, o grupo também tem um olhar social e pretende concretizar parceria com o tradicional espaço de acolhimentos de pessoas idosas.

Já a rede GBarbosa, integrante da varejista multinacional desde 2007, inaugurou o Escritório Comercial dentro da loja Jardins, em Aracaju, com foco no contato e no desenvolvimento de novos fornecedores. O presidente da Cencosud Brasil, Sebastián Los, considera Sergipe um dos grandes mercados do Nordeste. “O escritório Comercial reafirma o compromisso em fomentar a geração de novos negócios e parcerias locais, movimentar a economia e fortalecer a nossa atuação ao beneficiar nossos clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades”, destacou Los.

Esta é a segunda unidade administrativa do grupo em Sergipe. Em Nossa Senhora do Socorro, a Cencosud Brasil possui um escritório que reúne mais de 400 profissionais das áreas corporativas que atendem às diversas marcas, e onde também opera o Centro de Distribuição GBarbosa.

Foto: André Moreira