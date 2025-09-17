AMO inaugura sua nova Casa de Apoio nesta sexta-feira, em Aracaju

Após mais de uma década de campanhas, doações e trabalho incansável, a Associação dos Amigos da Oncologia – AMO – se prepara para inaugurar a sua nova Casa de Apoio Anna Garcez. A solenidade de inauguração acontecerá na próxima sexta-feira, 19 de setembro, às 17h, na Rua Permínio de Souza, 81, no Bairro Cirurgia, em Aracaju. A nova estrutura é a materialização de um sonho coletivo e a expansão de uma missão vital: amparar, com dignidade e amor, pacientes em tratamento contra o câncer.

O novo espaço nasce com a missão de multiplicar ainda mais a esperança para aqueles que mais precisam. Destinada a acolher pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica que, em sua maioria, se deslocam de suas distantes cidades para realizar tratamento em Aracaju, a casa chega para ser um porto seguro em meio à árdua jornada contra a doença, proporcionando conforto e tranquilidade não apenas aos que protagonizam a luta contra o câncer, mas também dos seus acompanhantes, suprindo suas necessidades com zelo, acolhimento e muito amor.

A solenidade de inauguração contará, inicialmente, com falas de apresentação, agradecimentos e homenagens, em especial a Anna Garcez, que dá nome à nova Casa. Após isso, ocorrerá o descerramento da faixa e placa, seguida da benção do Padre Peixoto e da visita guiada ao espaço. A cerimônia será encerrada com uma apresentação musical de saxofone.

TRANSFORMANDO VIDAS, LEVANDO ESPERANÇA

A nova Casa de Apoio não é apenas uma construção de tijolo e argamassa; ela se ergue como um lugar de acolhimento e dignidade para inúmeras famílias que enfrentam a desafiadora jornada do tratamento contra o câncer. Representando mais de uma década de trabalho, o percurso foi marcado por campanhas incansáveis, superação de obstáculos e uma fé inabalável no sentimento de solidariedade.

A presidente-voluntária da AMO e assistente social, Conceição Balbino, conta como se deu o percurso trilhado para chegar até esse momento, destacando a importância das doações que a sociedade fez e continua a fazer para alcançar a realização desse sonho coletivo.

“O tempo tem sido muito generoso com a AMO e a sociedade dá resposta positiva, acredita nesse projeto. Eles colaboram, financiam, estão sempre presentes. A nova Casa de Apoio é a realização de um sonho para nós, mas é importante destacar que foi um exercício coletivo e desafiador, com muita busca por recursos. Antes dela, não pensávamos mais em expandir, a sede com a casa de apoio já atendia às nossas necessidades lá em 2010”, explicou.

Para cumprir sua missão, a AMO oferece um conjunto de serviços gratuitos e estruturados, pensados e executados para amparar os pacientes em todas as frentes. “Nossa causa é muito importante e necessária para colaborar com o Sistema Único de Saúde (SUS). São pessoas que são 100% dependentes do SUS e que vivem por meio da assistência social, por isso é preciso entender que a realidade é desafiadora, mas o ser humano é muito maior do que tudo isso, e necessita nesse momento de fragilidade, de acompanhamento de vários profissionais e de cuidado completo, para que assim, volte a acreditar na vida”, disse emocionada.

Ela destaca ainda a importância do projeto para que a instituição possa auxiliar cada vez mais pessoas. “Esse projeto é muito importante pois temos hoje em dia muito mais pessoas com diagnósticos de câncer do que no passado, e as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram isso. A Casa de apoio dá justamente essa oportunidade de dizer: ‘Você não está só. Você vai ser acolhido e abraçado por uma instituição que tem uma casa e um lar que irá te respeitar e cuidar de você indiscriminadamente.’ O acolhimento que a Casa de Apoio dá para essas pessoas possibilita a acessibilidade, a assiduidade e a adesão ao tratamento, salvando vidas”, finaliza.

UM NOVO LUGAR PARA SE SENTIR ABRAÇADO

A nova Casa de Apoio representa um salto significativo na capacidade de acolhimento da instituição. Com mais de 851 metros quadrados de área construída, distribuída em dois pisos. O espaço foi projetado para quase dobrar a capacidade de acolhimento da associação, passando de 40 (atual casa de apoio) para 70 pessoas por dia. Este aumento é vital para expandir o serviço da instituição e reduzir as filas de espera, garantindo que pacientes não precisem adiar suas vindas a Aracaju para a realização do tratamento.

O espaço foi cuidadosamente planejado para oferecer conforto e bem-estar, contando com sete dormitórios, 40 leitos e uma ala de home day com 30 acomodações, para aqueles que precisam de um local de descanso e apoio durante o dia, entre as sessões de tratamento. Além disso, a infraestrutura inclui um consultório para atendimentos básicos de saúde, uma cozinha, um refeitório com capacidade para 50 pessoas, áreas de convivência, nove banheiros, cinco sanitários e dois vestiários adaptados (garantindo que todos os pacientes, independentemente de sua mobilidade, possam utilizar as instalações com segurança e autonomia), além de um espaço de oração, diversas áreas de circulação, pergolado e jardim.

CONSTRUIR UM LAR. MUDAR HISTÓRIAS

Como diz o escritor portugês Fernando Pessoa em sua obra intitulada ‘O Infante’, “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”, a nova Casa de Apoio é fruto de um sonho compartilhado por muitas mãos. A jornada até a inauguração foi longa e exigiu uma mobilização conjunta. Mais de R$ 4 milhões foram investidos no projeto, um valor arrecadado ao longo de mais de dez anos.

O valor inclui R$ 1.152.000,00 na aquisição e demolição de três imóveis , R$ 2.410.901,18 na obra civil e mais de R$ 469.000,00 em serviços adicionais e mobiliários. Deste montante, mais de R$ 1,5 milhão foram arrecadados em dez anos de campanhas solidárias, somados a recursos cruciais de emendas parlamentares de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores.

O engenheiro fiscal da obra, Sandoval Júnior, explica as etapas de construção e como tudo se deu. “Com mais de dois anos de intensos trabalhos, o projeto de construção da nova Casa de Apoio Anna Garcez passou por diversas fases de infraestrutura (fundações, sapatas e vigas baldrames); de superestrutura (lajes, vigas e pilares de primeiro e segundo piso); vedação e alvenaria, volumes d’água; eletricidade, esgotamento sanitário, entre outros”. disse.

Ao destacar os serviços realizados na parte final da obra, Sandoval expressa a sua realização. “O acabamento final da obra colocamos os revestimentos, realizamos as pinturas e finalizações com casas de lixo e de gás, além da fachada e a área de estacionamento. Eu posso dizer que sou muito feliz e realizado por ter feito parte desse projeto, contribuindo com a construção de uma casa que ajudará muitas pessoas que lutam contra o câncer”, contou com gratidão.

UM LEGADO DE AMOR E CUIDADO

A inauguração da nova Casa de Apoio da AMO homenageia Anna Maria Maynard Garcez, uma das sócio-fundadoras da associação que, ao lado do marido Sílvio Garcez, estabeleceu a associação em 1996 para apoiar pacientes com câncer. Anna faleceu em 1997 após lutar contra um câncer de mama e, em sua memória, a família cedeu a casa que se tornou a sede da AMO. A Casa de Apoio Anna Garcez simboliza solidariedade e esperança, garantindo que ninguém enfrente o câncer sozinho. Que o nome Anna Garcez seja para sempre sinônimo da solidariedade que nos move e da esperança que aqui compartilhamos. Seu sonho vive, e continuará a viver.

Por Felipe Tavares – Foto: Arquivo Institucional