Análise da Semac indica que não houve registro de seca no estado de Sergipe no mês de maio

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) disponibilizou nesta quinta-feira, 27, a análise sobre a intensidade e tipos de impacto da seca em Sergipe durante o mês de maio. O diagnóstico é realizado por meio dos dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Segundo a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, a partir do mapa referente ao mês de maio, é possível observar que não há mais condições de seca em Sergipe. “Diante da atuação da neutralidade climática, a tendência é que as chuvas sejam distribuídas em todo o estado. Em contrapartida, a predominância é de temperatura elevada, facilitando assim a perda de água do solo. Vale ressaltar que o Oceano Atlântico está aquecido, facilitando a chegada de sistemas meteorológicos”, informou.

Com isso, a predominância é de condições para ocorrência de chuvas variando de normal a acima da média. “Os episódios de chuvas tendem a contribuir com a permanência deste cenário nos próximos meses”, acrescentou a meteorologista Wanda Tathyana.

